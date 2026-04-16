Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan pero se mantienen en rango previsto

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada y se mantuvieron dentro del rango de los últimos años, incluso mientras la guerra en Irán sigue amenazando la economía mundial.

El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 11 de abril disminuyó en 11.000, hasta 207.000, frente a los 218.000 de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra es inferior a las 217.000 nuevas solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet, pero se mantiene dentro del rango de los últimos años.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos en Estados Unidos y funcionan como un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 500, hasta 209.750.

El número total de estadounidenses que recibieron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 4 de abril, aumentó en 31.000, hasta 1,82 millones, en línea con los pronósticos de los analistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.