Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Ventas minoristas en EEUU aumentan más de lo esperado

EEUU VENTAS MINORISTAS
EEUU VENTAS MINORISTAS (AP)

Los compradores mostraron su disposición a gastar en septiembre incluso después de un gasto mayor de lo esperado en agosto.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,8% el mes pasado, por encima de lo previsto, tras registrar una ganancia revisada del 1,3% en agosto, según el informe del Departamento de Comercio publicado el jueves. Los economistas anticipaban un incremento del 0,3% para el mes, de acuerdo con FactSet.

Si se excluye la actividad en las gasolineras, las ventas minoristas subieron un 0,2% en septiembre. Las cifras del gobierno no están ajustadas por inflación, que se aceleró el mes pasado a medida que la gasolina y muchos otros bienes y servicios se encarecieron.

La actividad en las tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentó un 1,3%, mientras que las tiendas departamentales registraron un alza del 1,6%. La actividad en los minoristas en línea subió un 0,3%, según el informe.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como los viajes y las estancias en hoteles. Pero la única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento del 1,1%.

Relacionados

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in