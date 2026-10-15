Ventas minoristas en EEUU aumentan más de lo esperado

Los compradores mostraron su disposición a gastar en septiembre incluso después de un gasto mayor de lo esperado en agosto.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,8% el mes pasado, por encima de lo previsto, tras registrar una ganancia revisada del 1,3% en agosto, según el informe del Departamento de Comercio publicado el jueves. Los economistas anticipaban un incremento del 0,3% para el mes, de acuerdo con FactSet.

Si se excluye la actividad en las gasolineras, las ventas minoristas subieron un 0,2% en septiembre. Las cifras del gobierno no están ajustadas por inflación, que se aceleró el mes pasado a medida que la gasolina y muchos otros bienes y servicios se encarecieron.

La actividad en las tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentó un 1,3%, mientras que las tiendas departamentales registraron un alza del 1,6%. La actividad en los minoristas en línea subió un 0,3%, según el informe.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como los viajes y las estancias en hoteles. Pero la única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento del 1,1%.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.