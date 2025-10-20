Stay up to date with notifications from The Independent

Trump sugiere que EEUU comprará carne argentina para bajar precios a consumidores estadounidenses

Christopher Megerian
Domingo, 19 de octubre de 2025 20:54 EDT
El presidente Donald Trump indicó el domingo que Estados Unidos podría comprar carne de res argentina en un intento por reducir los precios para los consumidores estadounidenses.

"Compraríamos algo de carne de Argentina", comentó a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington. "Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán".

Trump prometió a principios de esta semana abordar el tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a una plaga devoradora de carne en los rebaños de ganado allí.

Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente Javier Milei.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

