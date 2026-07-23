Trump avanza con aranceles de 2 dígitos a 60 países ante el vencimiento de sus gravámenes anteriores

El presidente Donald Trump sigue adelante con la imposición de nuevos aranceles de dos dígitos a decenas de socios comerciales de Estados Unidos, justo antes del viernes, fecha en que vencen los gravámenes provisionales que impuso tras sufrir una dolorosa derrota en la Corte Suprema.

Estados Unidos impondrá aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos, tras acusarlos de haber aplicado de manera insuficiente las prohibiciones sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso.

“Estados Unidos tiene desde hace casi un siglo una prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. “La medida de hoy empezará a corregir lo que es a la vez un abuso de derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes”.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor justo cuando expiren los aranceles temporales mundiales del 10% a las 12:01 de la mañana del viernes. Trump recurrió a esos gravámenes temporales después de que la Corte Suprema anulara en febrero sus aranceles más grandes y audaces.

Ahora, el mandatario recurre a aranceles más duraderos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite que el presidente imponga gravámenes a las importaciones, así como otras sanciones contra países que se determine que incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”. Trump utilizó la Sección 301 para imponer altos aranceles a China en su primer mandato, y estos sobrevivieron a impugnaciones judiciales.

Es probable que vengan más aranceles en virtud de la Sección 301: la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha iniciado una investigación para determinar si 16 países —que representan el 70% de las importaciones de Estados Unidos— han sobreproducido bienes, haciendo bajar los precios y colocando a las empresas de Estados Unidos en desventaja en los mercados globales. El gobierno aún no ha concluido esa investigación.

Trump, quien sostiene que los aranceles elevados reactivarán la fabricación estadounidense, revirtió el año pasado décadas de política de Estados Unidos que favorecía aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre. Al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), impuso gravámenes de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, afirmando que el prolongado déficit comercial de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional.

Pero la Corte Suprema dictaminó que la IEEEPA no autorizaba la imposición de aranceles. La decisión obligó al gobierno a pagar reembolsos a los importadores que habían pagado esos gravámenes.

En respuesta, Trump anunció aranceles mundiales del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero solo puede usar los gravámenes de la Sección 122 durante 150 días; el plazo vence el viernes.

El gobierno propuso inicialmente los aranceles por trabajo forzoso el mes pasado. Desde entonces, algunos países han endurecido la aplicación de medidas contra el trabajo forzoso y calificaron para obtener gravámenes más bajos, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato. Por ejemplo, indicó el funcionario, el arancel sobre las importaciones procedentes de India se fijó inicialmente en 12,5%, pero ahora será del 10%.

Algunos productos, como el petróleo, el gas y los fertilizantes, quedan exentos de los nuevos aranceles anunciados el jueves. También se libran los productos que califican para el estatus libre de aranceles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial norteamericano que Trump negoció en su primer mandato.

Los aranceles los pagan las empresas en Estados Unidos que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores intentan trasladar el costo cobrando precios más altos a los consumidores. Los estadounidenses ya se sienten frustrados por el alto costo de vida. Así que el gobierno asume un riesgo al implementar nuevos gravámenes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Observadores de derechos humanos señalan que es razonable mostrarse escéptico sobre la motivación detrás de los aranceles. Pero sostienen que éstos podrían tener un impacto en el problema del trabajo forzoso.

El trabajo forzoso está definido por el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo como “todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el que dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente”.

Según las estadísticas más recientes de la OIT, que es un organismo de la ONU centrado en los derechos humanos y laborales, alrededor de 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo en cualquier día de 2021.

“Durante años hemos dejado constancia de que defendemos las prohibiciones de importación, no como una solución mágica —no son una panacea—, sino como una herramienta potencialmente eficaz para combatir el trabajo forzoso en todo el mundo”, afirmó Martina Vandenberg, fundadora y presidenta de The Human Trafficking Legal Center.

“Es posible ser extremadamente críticos con los aranceles, como lo somos, y estar muy preocupados por los aranceles generales usados como garrotes contra países”, añadió. “Y aun así creo que es innegable que hay una respuesta significativa en términos de la adopción de prohibiciones de importación”.

Sin embargo, Vandenberg y su organización instaron en su testimonio a que los aranceles se implementen de manera gradual para dar tiempo a que los países puedan aplicar una prohibición o un plan de cumplimiento.

“Nuestra preocupación es que las prohibiciones de importación sean simples hojas de papel sin aplicación”, expresó. “Los países necesitan tiempo para construir mecanismos de prohibición de importaciones que sean significativos y aplicables”.

Kenya Davis, socia de Boies Schiller Flexner, señaló que la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, una ley federal de Estados Unidos aprobada en 2021 que prohíbe la importación de bienes fabricados total o parcialmente en la región china de Xinjiang o por entidades designadas, es la legislación más importante relacionada con el trabajo forzoso que Estados Unidos aprobó antes de los aranceles.

“El nivel de eficacia ciertamente está sujeto a debate, pero sin duda ha llamado la atención sobre el tema de la trata laboral y el trabajo forzoso”, indicó. “Y así, si nada más, estas prohibiciones de importación cumplirán esa función de generar una mayor conciencia sobre el trabajo forzoso”.

Pero sin un “enfoque integral” que aporte transparencia sobre en qué consistieron las investigaciones, y programas que brinden a los países ayuda para hacer cumplir las prohibiciones, “soy muy cautelosa con mi entusiasmo respecto de los (aranceles)”, advirtió.

Isabelle Glimcher, científica investigadora sénior de trabajo global en el NYU Stern Center for Human Rights, dijo que una falla de los aranceles es que se centran en aplicar el impuesto a los países en función de los bienes que importan, no de los bienes que producen internamente.

Pero señaló que la amenaza de los aranceles inminentes ha impulsado a varios países —como India— a modificar sus políticas de comercio exterior para incluir una prohibición de importación por trabajo forzoso. Las regulaciones de la Unión Europea sobre trabajo forzoso que entrarán en vigor el próximo año también contribuyen, dijo.

“No todas estas cosas son necesaria o totalmente atribuibles a las investigaciones de la Sección 301, pero sí parece que los países responden y empiezan a tomarse todo esto en serio”, afirmó.

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Anderson informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.