Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que nueve fabricantes de medicamentos han acordado reducir el costo de sus medicamentos de receta en Estados Unidos.

Las compañías farmacéuticas Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi ahora mantendrán bajo control los precios de los medicamentos para Medicaid para igualar lo que cobran en otros países desarrollados.

Como parte del acuerdo, los medicamentos nuevos producidos por estas compañías también se cobrarán al llamado precio de "nación más favorecida" en todo el país.

Los precios de los medicamentos para los pacientes en Estados Unidos pueden depender de varios factores, incluyendo la competencia que enfrenta un tratamiento y la cobertura de seguro de gastos médicos. La mayoría de las personas tienen seguro a través del trabajo, el mercado de seguros individual o programas gubernamentales como Medicaid y Medicare, que los protegen de gran parte del costo.

Los pacientes en Medicaid, el programa financiado por estados y el gobierno federal para personas con bajos ingresos, ya cuentan con un copago nominal de unos pocos dólares para surtir sus recetas, pero precios más bajos podrían ayudar a los presupuestos estatales que financian los programas.

Los precios más bajos de los medicamentos también ayudarán a los pacientes que no tienen cobertura de seguro y tienen poca capacidad para negociar mejores ofertas en lo que pagan. Pero incluso con los descuentos de hasta el 50% encontrados a través del sitio web del gobierno, los pacientes podrían tener que pagar aún cientos de dólares al mes por algunas recetas.

William Padula, profesor de economía farmacéutica y de la salud en USC, dijo que Medicaid ya tiene las tarifas de medicamentos más favorables, que en algunos casos estarán cerca de lo que es el precio de "nación más favorecida", por lo que queda por ver qué otros impactos podría tener, como más investigación y desarrollo.

"No puede ser malo. No veo mucho inconveniente, pero es difícil juzgar cuál es el beneficio", dijo Padula.

Y aunque es significativo que Trump haya logrado que los grandes fabricantes de medicamentos se sentaran a la mesa para negociar precios más bajos, tomará años evaluar cuán efectiva es esta iniciativa en términos de que más personas obtengan más de los medicamentos que necesitan.

"Es bueno para sus acciones y es bueno para su futura" investigación y desarrollo, comentó Padula sobre las compañías farmacéuticas. "Es claramente influyente, pero ¿todo esto sumará un efecto importante? Nada realmente importa aquí a menos que nuestra salud mejore como país".

Funcionarios del gobierno federal dijeron que los fabricantes de medicamentos también venderán medicamentos en presentación comercial en la plataforma TrumpRx, la cual se lanzará en enero y permitirá a las personas comprar medicamentos directamente de los fabricantes.

Compañías como Merck, GSK y Bristol Myers Squibb también acordaron donar suministros significativos de ingredientes activos a una reserva nacional y formularlos y distribuirlos en medicamentos como antibióticos, inhaladores de rescate y anticoagulantes según sea necesario en una emergencia.

Bristol Myers Squibb, con sede en Nueva Jersey, anunció además que donará al programa Medicaid su anticoagulante insignia. Conocido como Eliquis, es el medicamento más recetado de la compañía y también uno de los más utilizados por Medicaid.

Padula dijo que las donaciones, que abarcan algunos de los medicamentos más importantes del mundo, son un paso significativo hacia la equidad en salud y un reconocimiento de que los fabricantes de medicamentos pueden permitirse buscar ganancias en otras áreas de sus operaciones. Eliquis ya ha sido uno de los medicamentos más rentables jamás fabricados.

"Es una medida hacia la equidad en salud que pueden permitirse dado que ha sido un éxito tan rotundo", dijo Padula sobre la donación de Eliquis.

Otros grandes fabricantes de medicamentos, como Pfizer, AstraZeneca, EMD Serono, Novo Nordisk y Eli Lilly, llegaron a acuerdos similares con el gobierno de Trump previamente este año.

Aunque no se divulgaron los términos individuales, el gobierno de Estados Unidos ha negociado ahora precios más bajos de medicamentos con 14 compañías desde que Trump envió públicamente cartas a ejecutivos de 17 compañías farmacéuticas sobre el tema, en las que señaló que los precios en Estados Unidos para medicamentos de marca pueden ser hasta tres veces más altos que los promedios en otros lugares.

Trump dijo que a efectos prácticos amenazó a las compañías farmacéuticas con aranceles del 10% para que "hicieran lo correcto".

