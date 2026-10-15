Tasa hipotecaria promedio en EEUU se mantiene en su nivel más alto en casi tres años

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos se mantuvieron estables esta semana, con lo que la tasa a largo plazo se mantuvo en su nivel más alto en casi tres años.

La hipoteca de referencia a 30 años con tasa fija no registró cambios respecto de la semana pasada y se mantuvo en 7,40%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,27%.

La lectura más reciente pone fin a siete semanas de alzas y ahora la tasa se ubica en su nivel más alto desde el 16 de noviembre de 2023, cuando estaba en 7,44%.

Mientras tanto, la tasa para hipotecas a 15 años con tasa fija, que suelen buscar quienes refinancian un préstamo hipotecario, bajaron esta semana. Esa tasa promedio descendió a 6,71% desde 6,73% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,52%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

Las tasas hipotecarias han estado subiendo desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán, lo que elevó el precio del petróleo e impulsó la inflación al alza. El repunte de las tasas también refleja una mayor volatilidad en el mercado de bonos, que ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Las ventas de viviendas siguen estancadas este año en gran medida por el aumento de las tasas hipotecarias, que puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, limitando su poder de adquisición y llevando a muchos a posponer la compra.

La reciente racha de aumentos de las tasas hipotecarias se frenó cuando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió desde su nivel más alto desde 2002.

El rendimiento se ubicaba en 5,10% al mediodía del jueves en el mercado de bonos. A principios de este mes había superado el 5,30% en medio de preocupaciones por la alta , señales de una economía fuerte en Estados Unidos y otros factores. Aun así, sigue muy por encima de su nivel de 3,97% previo al inicio de la guerra con Irán.

A finales de febrero, la hipoteca promedio a 30 años se redujo brevemente a 5,98%, su nivel más bajo desde finales de 2022. El aumento de 1,42 puntos porcentuales desde entonces se traduce aproximadamente en un costo mensual adicional de 376 dólares para un préstamo hipotecario de 400.000 dólares a la tasa promedio actual.

Según sus ingresos, historial crediticio y otros factores, un prestatario podría calificar para una tasa de una hipoteca a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas estuvieron prácticamente planas el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios indicó esta semana que las ventas de viviendas existentes aumentaron en septiembre respecto del mes anterior, pero se desaceleraron en comparación con un año antes en medio del alza de las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas.

El salto de las tasas hipotecarias en las últimas semanas ha desalentado a muchos posibles compradores.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, cayeron 2,7% la semana pasada frente a la anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Ante mayores costos de endeudamiento por el aumento de las tasas hipotecarias, más compradores de vivienda están optando por hipotecas de tasa ajustable. Ese tipo de préstamos, que por lo general ofrecen tasas de interés iniciales más bajas que las hipotecas tradicionales a 30 años con tasa fija, representaron 10,5% de todas las solicitudes hipotecarias la semana pasada —el nivel más alto en un año—, señaló la MBA.

Pese a mantenerse estables esta semana, es probable que la reciente marcha ascendente de las tasas hipotecarias no haya terminado.

Los informes de esta semana de que los precios a nivel del consumidor y al por mayor subieron más de lo esperado dieron la señal más reciente de que la inflación ha empeorado, ya que el aumento de los precios del petróleo suma costos a toda clase de bienes y servicios.

Los informes podrían convencer a la Reserva Federal de elevar su tasa de interés clave para diciembre, y podrían preparar el terreno para más aumentos de tasas a comienzos del próximo año, afirmó Jiayi Xu, economista sénior de Realtor.com.

“En otras palabras, es poco probable que las tasas hipotecarias bajen en el corto plazo, pero controlar la inflación allanaría el camino para tasas más bajas y un impulso muy necesario a la asequibilidad de cara al próximo año”, explicó Xu.

Los operadores de Wall Street ahora esperan que la Fed mantenga sin cambios su tasa de corto plazo en su próxima reunión de política monetaria este mes, pero las probabilidades de un aumento de tasas en diciembre han saltado a 64,6% desde 49,9% hace un mes, según datos del CME Group.

Si bien el banco central no fija las tasas hipotecarias, sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

En su pronóstico más reciente, el comprador de hipotecas Fannie Mae proyecta que la tasa de una hipoteca a 30 años promediará 7,4% en el último trimestre de este año y promediará 7,5% en 2027.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.