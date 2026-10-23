Suben ganancias de American Express gracias a servicio Platinum

Las ganancias de American Express aumentaron con fuerza en el tercer trimestre, cuando la empresa trasladó a la gran mayoría de sus socios a una nueva Tarjeta Platinum con una cuota más alta, mientras sus clientes de mayores ingresos siguieron gastando de manera agresiva.

La compañía también anunció sus primeros recortes de nómina en aproximadamente una década, al informar a los inversionistas que planea reducir su plantilla en un 5%, o alrededor de 3.500 empleados.

La empresa neoyorquina reportó una ganancia de 3.710 millones de dólares, un 28% más que hace un año, o 5,42 dólares por acción. Excluyendo una ganancia única derivada de la venta por parte de AmEx de su participación en Global Business Travel Group, la compañía obtuvo una ganancia trimestral por acción de 4,68 dólares. Esa cifra superó las estimaciones de Wall Street.

Los ingresos y las ganancias de AmEx aumentaron porque los clientes tanto cargaron más gastos a sus tarjetas como pagaron más por tener una tarjeta AmEx.

El año pasado, AmEx actualizó su Tarjeta Platinum, al añadir varios beneficios nuevos y elevando la cuota anual de 695 a 895 dólares. En ese momento, las reseñas sobre la actualización fueron en general positivas.

Sin embargo, la mayor pregunta para Wall Street era si los titulares de las tarjetas, incluso los más adinerados, aceptarían un aumento de precio de 200 dólares.

Hasta ahora, AmEx afirma que casi todos los clientes con la cuota más alta han decidido conservarla. Las comisiones netas por tarjetas, que incluyen las cuotas anuales de tarjetas como Platinum, aumentaron en más de 400 millones de dólares frente a hace un año.

La compañía también sigue viendo incrementos en el gasto con sus tarjetas. El cliente promedio de AmEx gastó 6.735 dólares con sus tarjetas el trimestre pasado, o 2.245 dólares al mes. Eso representa un aumento del 5% respecto de hace un año.

Parte de ese mayor gasto probablemente es por inflación, señaló el director financiero Christophe Le Caillec en una entrevista.

Le Caillec apuntó al hecho de que la compañía registró un aumento del 10% en el gasto en viajes y entretenimiento, en comparación con hace un año. Una parte de ese crecimiento fue un 13% en los dólares gastados en boletos de avión. Los boletos han subido este año, debido a mayores costos de combustible y otras presiones inflacionarias.

Pero el crecimiento del gasto también se debe a que la gente simplemente está usando más sus tarjetas, con un aumento en el número de transacciones por titular.

El director ejecutivo de AmEx, Steve Squeri, les dijo a los inversionistas que los despidos buscaban hacer a la compañía más eficiente y no reflejan una desaceleración del negocio. Una preocupación entre los inversionistas había sido el aumento de los costos operativos de AmEx, ya que la empresa ha tenido que competir con otras compañías como Capital One y JPMorgan Chase, en beneficios y recompensas que son costosos de administrar.

La compañía ahora prevé que obtendrá una ganancia ajustada de entre 17,60 y 17,90 dólares por acción para el año completo, elevando el límite inferior de su pronóstico previo, que era de 17,30 a 17,90 dólares por acción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.