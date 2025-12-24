Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU caen nuevamente, se mantienen en nivel saludable

Matt Ott
EEUU EMPLEO
EEUU EMPLEO (AP)

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada y se mantiene en niveles históricamente saludables a pesar de algunos indicios de que el mercado laboral se está debilitando.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 20 de diciembre cayeron en 10.000, llegando a 214.000 desde las 224.000 de la semana anterior. Esto está por debajo de las 232.000 nuevas solicitudes pronosticadas por los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

El informe semanal se publicó un día antes debido a las vacaciones de Navidad.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que nivela parte de la volatilidad semanal, disminuyó en 750, situándose en 216.750.

Relacionados

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 13 de diciembre aumentó en 38.000, alcanzando los 1,92 millones, informó el gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in