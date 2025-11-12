Se retira presidente de la Fed de Atlanta, dejando vacante puesto clave

Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, se retirará al final de su mandato actual en febrero, abriendo un nuevo puesto en el comité de fijación de tasas de interés de la Fed en un momento en que el presidente Donald Trump busca ejercer más control sobre el banco central.

Como presidente de uno de los 12 bancos regionales de la Fed, Bostic, de 59 años, forma parte del comité de 19 miembros que se reúne ocho veces al año para decidir si cambiar la tasa de interés clave a corto plazo que influye en los costos de los préstamos en toda la economía. Solo 12 de los 19 participantes votan sobre las tasas en cada reunión. Los presidentes regionales de la Fed rotan como votantes, y el presidente de la Fed de Atlanta votará nuevamente en 2027.

El reemplazo de Bostic será seleccionado por la junta directiva de la Fed de Atlanta, que está compuesta por líderes locales de negocios y de la comunidad, no por la administración de Trump. Los mandatos de todos los presidentes regionales de la Fed terminan en 2026.

Bostic es el primer presidente negro y abiertamente gay de un banco regional de la Fed en los 112 años de historia de la Fed. Recientemente ha expresado preocupaciones de que la inflación sigue siendo demasiado alta para que la Fed reduzca su tasa clave, y en los últimos meses sugirió que apoyaba solo un recorte de tasas este año, mientras que la Fed ha realizado dos recortes.

La junta de gobernadores de la Fed, con sede en Washington, D.C., votará sobre si aprueba al reemplazo de Bostic. Trump ha buscado ganar más control sobre la junta de la Fed, lo que potencialmente daría a la administración más influencia sobre la aprobación de los presidentes regionales de la Fed. Tres de los siete miembros actuales de la junta fueron nombrados por Trump.

Trump también ha intentado despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, lo que le habría dado un cuarto asiento en la junta. Pero Cook ha demandado para mantener su puesto y la Corte Suprema le ha permitido permanecer en el cargo mientras el asunto se resuelve en los tribunales.

Los bancos regionales de la Fed se establecieron específicamente para asegurar que las voces fuera de Washington y Nueva York tuvieran una opinión en las decisiones del banco central.

Trump ha atacado repetidamente a la Fed este año por no reducir las tasas de interés tan rápidamente como él preferiría. La Fed redujo su tasa clave en un cuarto de punto en sus reuniones de septiembre y octubre, pero el director de la institución Jerome Powell dijo en una conferencia de prensa el mes pasado que otro recorte en diciembre no es algo inevitable.

