Rumanía intenta rescatar a 8 desaparecidos tras otro incendio en un barco en el mar Negro

Las autoridades rumanas iniciaron operaciones de búsqueda y rescate en el mar Negro el jueves, después de que se produjera un incendio a bordo de un barco, lo que dejó a ocho personas desaparecidas. Cuatro fueron rescatadas.

La causa del incendio a bordo del Wine Trader, un buque cisterna químico con bandera de San Marino que viajaba de Túnez a Rumanía, no estaba clara de inmediato, pero una reciente oleada de ataques con drones contra barcos en el mar Negro ha avivado el temor de que la guerra de Rusia en Ucrania se extienda.

El Ministerio rumano de Defensa Nacional dijo que durante la noche se detectó un “grupo de objetivos aéreos” cerca de la isla de las Serpientes, en Ucrania, y que un dron entró brevemente en el espacio aéreo rumano a la 1:34 de la mañana, al sureste de Sulina, antes de desaparecer del radar.

Según la Autoridad Naval Rumana, había 12 personas a bordo del barco cuando se produjo el incendio a 13 millas náuticas (15 millas) al sureste de la ciudad portuaria de Sulina.

Este mes se han reportado incursiones similares de drones han en las zonas económicas exclusivas de Rumanía y Bulgaria, ambos miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Se reportó un incendio el miércoles por la noche en el Yara J, con bandera de Comoras, un buque cisterna químico y petrolero que viajaba de Turquía a Sulina, Rumania, en aguas territoriales rumanas. La tripulación estaba a salvo.

El ministro interino de Defensa interino de Rumanía, Radu Miruta, dijo que se estaba llevando a cabo una investigación, pero que no se vio ningún dron en los radares militares dirigiéndose hacia ese buque cisterna.

El martes, ataques con drones contra dos barcos frente a Bulgaria provocaron operaciones de rescate de emergencia para buscar a 11 tripulantes del HS Dignity, un carguero con bandera de Guinea-Bisáu, que siguen desaparecidos.

El otro barco, un carguero costero operado por Ucrania llamado Chelsea 3, navegaba bajo bandera de Malta. Los rescatistas evacuaron a los 15 tripulantes, y cinco recibieron tratamiento por lesiones leves. La tripulación informó que la cubierta y el casco del barco fueron alcanzados por tres drones aéreos.

Los incidentes del martes, de los que el primer ministro búlgaro Rumen Radev dijo que probablemente Rusia fue responsable, ocurrieron una semana después de que drones marítimos y aéreos atacaran otros dos buques comerciales en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro. Un barco con bandera de Togo se hundió, mientras que un ferry búlgaro evacuó a la tripulación de 18 integrantes de una embarcación dañada con bandera de Palaos.

Un día antes, el 5 de octubre, un carguero de propiedad turca que transportaba maíz se incendió tras un ataque con drones y posteriormente se hundió en el mar Negro frente a la costa de Rumanía. Dos personas murieron y 11 tripulantes fueron rescatados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.