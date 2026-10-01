Puerto Rico enfrenta tarifa eléctrica récord por alza de demanda y costos

Una tarifa eléctrica récord en Puerto Rico entró en vigor el jueves al tiempo que los apagones persisten y la red eléctrica del territorio estadounidense sigue desmoronándose.

Un cliente residencial que consume 800 kilovatios-hora al mes sufrirá un aumento de la factura mensual alrededor de un 18%, de 229 a 271 dólares, según el Negociado de Energía de Puerto Rico, que aprobó el alza.

La nueva tarifa se mantendrá vigente hasta al menos el 31 de diciembre y se espera que eleve un costo de vida ya alto en la isla de 3,2 millones de habitantes, donde más del 40% de los residentes vive en la pobreza.

La nueva tarifa de 33,86 centavos por kWh supera con creces la tarifa promedio de 18,3 centavos por kWh para clientes residenciales en el territorio continental de Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, había solicitado un aumento de más de seis centavos por kWh y subrayó que no generará ingresos adicionales para la empresa, sino que cubrirá un incremento de costos.

"Esta diferencia se debe a un mayor consumo de energía ante las altas temperaturas del verano, al alza en el costo del petróleo en todo el mundo por el conflicto en Medio Oriente, que limita el transporte de combustible y encarece el producto, al mayor uso de las baterías de los clientes y al uso de combustible más caro cuando las plantas de generación no producen suficiente energía”, señaló Luma en un comunicado.

El aumento se produce cuando los apagones persisten casi una década después que la red eléctrica de Puerto Rico quedara arrasada por el huracán María, cuando azotó la isla en 2017 como una poderosa tormenta de categoría 4, aunque la red ya era débil debido a décadas de falta de mantenimiento e inversión.

La semana pasada, un gran incendio que se desató en una subestación dejó a más de 200.000 clientes sin electricidad en el más reciente apagón que afectó la isla.

El Negociado de Energía indicó en un comunicado a última hora del miércoles que aprobó un aumento de 5,28 centavos por kWh para reducir la carga financiera sobre los clientes.

Precisó que no trasladó el costo de 17,6 millones de dólares asociado con lo que calificó como presuntos incumplimientos de New Fortress Energy para suministrar combustible de junio a agosto.

“Los costos de combustible no deben trasladarse automáticamente al consumidor por el solo hecho de haber sido incurridos o facturados”, manifestó el Negociado de Energía.

New Fortress Energy suministra gas natural a plantas de generación eléctrica en la costa norte de Puerto Rico. Actualmente, esas plantas están usando diésel —lo que eleva los costos— porque a un buque cargado con un envío de gas natural se le ha impedido entrar a la bahía de San Juan desde hace dos semanas debido a su tamaño. El caso sigue empantanado en los tribunales.

El Negociado de Energía explicó que investiga unos 19 millones de dólares que, según Luma, se pagaron por volúmenes de gas que funcionarios afirman que excedieron lo que Genera PR “finalmente necesitaba o podía recibir”. Genera PR supervisa la generación de electricidad en Puerto Rico.

El aumento ocurre cuando la administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, impulsa la cancelación del contrato con Luma, con el caso actualmente trabado en los tribunales por demandas en curso.

A Luma y a Genera PR se les adjudicaron contratos al tiempo que la estatal Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico lucha por reestructurar su carga de deuda de más de 9.000 millones de dólares.

En 2024, el petróleo representó el 63% del uso total de energía de la isla; el gas natural, el 31%; el carbón, el 5%; y las energías renovables, el 1%, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.