Por qué los fondos indexados y los ETF son buenos para los jubilados

Muchos adultos mayores comenzaron sus carreras de inversión antes de que existieran los fondos cotizados en bolsa y se han mantenido fieles a los fondos de inversión tradicionales.

Sin embargo, a medida que se acerca la jubilación, muchos inversores revisan sus carteras con una nueva perspectiva y realizan ajustes.

Y cuanto más trabajo con carteras en jubilación, más me gustan los fondos de inversión cotizados en bolsa (conocidos como ETF, Exchange-Traded Funds) y los fondos indexados tradicionales. Estas son algunas razones:

1) Los fondos indexados y los ETF se prestan bien para la extracción de flujos de efectivo

Para los jubilados que utilizan distribuciones de ingresos de sus inversiones como una ayuda para cubrir los gastos de vida, las pequeñas tarifas impuestas por los fondos indexados y los ETF les garantizan que una mayor cantidad de esos pagos fluyan hacia ellos.

Para los jubilados orientados al rendimiento total que están reequilibrando (recortando valores apreciados) para cubrir los gastos de vida, los fondos indexados y los ETF también funcionan bien. Estos suelen ser apuestas puras en una clase de activo determinada, lo que hace más fácil identificar qué activos se deben reducir para proporcionar el flujo de efectivo del jubilado y restaurar la cartera a su asignación de activos objetivo.

2) El mantenimiento es sencillo

Además de facilitar la extracción de flujos de efectivo, los fondos indexados y los ETF también limitan bien las obligaciones de supervisión de un jubilado. Muchos jubilados tienen mejores cosas que hacer que vigilar las noticias sobre sus inversiones. Quienes emplean fondos indexados necesitan vigilar las mezclas de asignación de activos de sus carteras totales, pero la mayoría de los fondos indexados y ETF de tipo principal cambian poco de manera continua. Además, dado que los ETF y los fondos que siguen índices dan seguimiento a un punto de referencia en lugar de intentar superarlo, los cambios de gestor importan mucho menos que con los fondos activos.

3) No es difícil controlar el nivel de riesgo de una cartera con fondos indexados y ETF

Muchos jubilados valoran los controles de riesgo, y a veces se dice que los fondos activos “se ganan su lugar” en mercados a la baja.

Si bien los fondos de renta variable activos de carácter moderado, especialmente los que se enfocan en valoración y calidad, podrían ayudar a reducir el riesgo general de una cartera, la forma más confiable de reducir el potencial de pérdida es ajustar la mezcla de acciones/bonos, no las inversiones subyacentes.

4) Las implicaciones de eficiencia fiscal pueden ser mayores

Los impuestos son otra área donde los fondos indexados y los ETF brillan en la jubilación. Los fondos de índice de renta variable, y especialmente los ETF, son increíblemente eficientes en términos fiscales en comparación con sus contrapartes gestionadas activamente.

Gestionar para lograr la eficiencia fiscal es importante en cada etapa de la vida, pero lo es aún más en la jubilación. Las carteras de los inversores suelen ser más grandes justo antes y durante la jubilación; asimismo, la proporción de la cartera estacionada en cuentas gravables también tiende a ser más alta en esas etapas.

5) Una cartera de bajo rendimiento clama por productos de bajo costo

Mantener más efectivo y bonos tiende a reducir el potencial de rendimiento de una cartera; mantener los gastos bajos ayuda a garantizar que los inversores conserven más de sus rendimientos. Supongamos que una cartera de jubilación consiste en un 10% de posición en efectivo, 40% en bonos y 50% en acciones, y gana un 5% de forma anualizada durante la próxima década. Si un inversor paga un 0,75% en gastos, su rendimiento se reduce a 4,25%; ha cedido el 15% de sus ganancias. Pero si puede limitar los gastos a un 0,10% por año, su rendimiento neto es del 4,90%; solo cede un 2% de su rendimiento.

Este artículo fue proporcionado a The Associated Press por Morningstar. Para más contenido sobre finanzas personales, visite https://www.morningstar.com/personal-finance

Christine Benz es directora de finanzas personales y planificación de jubilación para Morningstar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.