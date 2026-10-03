Panorama económico en EEUU: sube el desempleo; tasa hipotecaria roza máximo de 3 años

La economía, la inflación y la manera en que esas fuerzas podrían afectar la vida de los estadounidenses estuvieron en primer plano durante la última semana. Las visitas al supermercado y a la gasolinera son más dolorosas que el año pasado, y el aumento de los costos influye en las decisiones de los hogares y de las empresas.

Este es un panorama de datos económicos y noticias destacadas que ocurrieron durante la última semana y lo que podrían significar para usted.

La visión de los estadounidenses sobre la economía cae al nivel más bajo desde 2014

La confianza de los estadounidenses en la economía cayó este mes al nivel más bajo en más de una década, mientras los precios se mantienen elevados y los salarios se estancan en medio de la guerra con Irán.

The Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor se desplomó 6,7 puntos hasta alcanzar 81,9 en septiembre, frente a 88,6 en agosto. Es la lectura más baja en la encuesta del organismo desde abril de 2014 y está por debajo del nivel mínimo alcanzado durante la pandemia.

Las opiniones de los encuestados sobre su situación actual bajaron 7,9 puntos hasta llegar a 109,3. Su perspectiva a corto plazo también retrocedió, al caer 5,9 puntos hasta 63,6.

Los estadounidenses siguen desconcertados por la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que puede supone un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán dentro de poco más de un mes.

Las respuestas escritas a la encuesta del organismo, recopiladas del 1 al 23 de septiembre, fueron mayormente pesimistas este mes, con referencias frecuentes al alto costo de la gasolina, los bienes y los servicios.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en casi 3 años

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos subió esta semana a su nivel más alto en casi tres años.

La hipoteca de referencia a 30 años con tasa fija aumentó a 7,28% desde 7,03% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac, el mayor salto en varios años. Hace un año, la tasa promedio era de 6,34%.

Es la sexta semana consecutiva en que las tasas hipotecarias aumentan.

La tasa promedio es ahora la más alta desde el 22 de noviembre de 2023, cuando llegó a 7,29%.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también subieron esta semana. Esa tasa promedio aumentó a 6,60% desde 6,42% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,55%.

La tasa de desempleo aumenta en septiembre

Los empleadores de Estados Unidos añadieron la decepcionante cifra de 29.000 empleos, y la tasa de desempleo subió ligeramente el mes pasado, informó el gobierno el viernes, a un mes de que los votantes acudan a las urnas en unas decisivas elecciones de mitad de mandato, en un momento de descontento por el alto costo de vida y el estado de la economía.

La contratación bajó desde una cifra revisada de 133.000 en agosto, señaló el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo subió a un todavía bajo 4,2% desde 4,1% en agosto.

Los economistas esperaban que las nóminas de septiembre se ubicaran en torno a 90.000.

Las revisiones del Departamento de Trabajo también recortaron 60.000 empleos del total combinado de las nóminas de julio y agosto. Los salarios promedio por hora aumentaron apenas 3% el año pasado frente a un año antes, el menor incremento interanual desde mayo de 2021.

Las vacantes de empleo en Estados Unidos bajan en agosto

Los empleadores de Estados Unidos publicaron menos vacantes de empleo en agosto, pero el mercado laboral estadounidense sigue siendo resiliente frente a los mayores costos de la energía provocados por el conflicto con Irán.

Las vacantes de empleo en Estados Unidos descendieron a 7,08 millones desde una cifra revisada de 7,34 millones en julio, informó el martes el Departamento de Trabajo. Las vacantes quedaron por debajo de los 7,2 millones que esperaban los pronosticadores y fueron las más bajas desde que alcanzaron 6,9 millones en marzo.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) del departamento también mostró que los despidos disminuyeron y que el número de personas que renunciaron a sus trabajos —una señal de confianza en sus perspectivas— casi no cambió en agosto. La medida de contrataciones brutas del informe JOLTS —antes de restar a quienes renunciaron o perdieron su empleo— aumentó modestamente en agosto.

Puede que los empleadores no estén despidiendo trabajadores, pero tampoco están contratando ni de cerca tantos como hace unos años. La contratación sigue muy por debajo del promedio de 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contratación de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por COVID-19.

La inflación se moderó ligeramente en agosto

La inflación se desaceleró en agosto mientras los estadounidenses incrementaron su gasto, aunque los precios siguen siendo elevados y representan un desafío para muchos votantes que acudirán a las urnas en las elecciones de mitad de mandato dentro de poco más de un mes.

Los precios al consumidor subieron 3,4% en agosto en comparación con un año antes, informó el miércoles el Departamento de Comercio, por debajo del 3,7% que esperaban los economistas. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,3%, frente a 0,1% en julio, una señal de que los precios siguen avanzando con fuerza.

Excluyendo las volátiles categorías de energía y alimentos, la inflación también fue menor de lo esperado, al subir 3% en agosto frente a un año antes. Y de julio a agosto, los precios subyacentes aumentaron apenas 0,2%, frente a 0,1% el mes anterior. Muchos economistas temían que los precios subyacentes subieran más rápidamente de un mes a otro.

La economía de Estados Unidos creció 2,2% en el segundo trimestre

La economía de Estados Unidos creció a un sólido ritmo de 2,2% de abril a junio, ya que el gasto de los consumidores y la inversión empresarial fueron fuertes.

El crecimiento del producto interno bruto —la producción de bienes y servicios del país— se desaceleró desde un ritmo de 2,5% de enero a marzo, informó el miércoles el Departamento de Comercio. El crecimiento del segundo trimestre fue una mejora respecto de la estimación previa del departamento, de 1,5%, una sorpresa para los economistas, que esperaban poco o ningún cambio en la cifra del PIB.

El gasto de los consumidores —que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos— aumentó a un saludable ritmo anual de 3,8%, frente a 0,7% en el periodo de enero a marzo. El gasto se ha visto favorecido por un mercado bursátil fuerte, que refleja el entusiasmo por las perspectivas de la inteligencia artificial y que enriquece a los inversionistas adinerados y les da más dinero para comprar.

Las acciones en Estados Unidos suben cerca de su récord

Hubo cierto alivio en el agitado mercado de bonos de Estados Unidos para cerrar la semana después de que el más reciente informe de empleo enfriara las preocupaciones de que una economía estadounidense recalentada pudiera obligar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés en su próxima reunión. La caída resultante en los rendimientos de los bonos ayudó a que las acciones en Estados Unidos volvieran a subir hacia su máximo histórico.

El S&P 500 subió y quedó a 0,8% de su récord establecido en agosto. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó, y el compuesto Nasdaq también subió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.