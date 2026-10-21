Grupos políticos de Trump gastan millones en ofensiva final a favor de candidatos republicanos

Los grupos políticos del presidente Donald Trump han gastado más de 250 millones de dólares para apuntalar a los republicanos en el tramo final de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año, una cifra sin precedentes para un presidente en funciones que subraya lo que está en juego el 3 de noviembre.

En total, el super PAC insignia de Trump, MAGA Inc., ha informado que gastó casi 277 millones de dólares desde principios de septiembre, según nuevas declaraciones federales de financiamiento de campañas. Eso incluye importantes transferencias a dos grupos afiliados que han gastado millones en publicidad: 200 millones de dólares a No Going Back PAC Inc. y 25 millones de dólares a Safety & Affordability PAC Inc. En este contexto, las siglas PAC significan Comité de Acción Política. Un super PAC es un comité de campaña sin las restricciones habituales para ese tipo de organismos.

“Es, por mucho, más de lo que cualquier presidente ha gastado jamás en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Corry Bliss, estratega de campañas republicanas para el Senado y la Cámara de Representantes que fue director ejecutivo del Congressional Leadership Fund, el super PAC de los republicanos de la Cámara en la campaña de 2018.

Trump había estado bajo una intensa presión para ayudar a los candidatos republicanos mientras su partido lucha por conservar sus estrechas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Aunque el partido en el poder casi siempre pierde escaños en las elecciones de mitad de mandato, los republicanos enfrentan una cuesta especialmente empinada después de que Trump ayudara a derrotar a varios veteranos del partido que eran titulares desde hace tiempo, y mientras él ha mantenido bajos índices de aprobación en medio de una profunda frustración del electorado por los costos persistentemente altos y la impopular guerra con Irán.

Un punto favorable para los republicanos ha sido su enorme ventaja financiera sobre los demócratas en este ciclo electoral, impulsada por multimillonarios como Elon Musk.

Los grupos afiliados a Trump ahora van camino de gastar más.

Hasta ahora, los tres que deben reportar a sus donantes han gastado más de 256 millones de dólares en publicidad, según AdImpact, que rastrea el gasto y las reservas en medios. Eso incluye decenas de millones de dólares en Texas para ayudar al atribulado candidato al Senado Ken Paxton en su contienda contra el demócrata James Talarico.

Musk también ha invertido fuertemente en Texas, lo que llevó a Talarico a acusarlo de intentar comprar el escaño.

MAGA Inc. tenía más de 164 millones de dólares en efectivo en el banco hasta el 14 de octubre, lo que significa que aún le queda mucho por gastar.

Pero la decisión del equipo de Trump de esperar hasta las últimas etapas del ciclo para comenzar a anunciarse ha diluido su poder de gasto. Los grupos pagan tarifas publicitarias mucho más altas debido a la disponibilidad cada vez menor de tiempo al aire, en ocasiones más de cinco veces lo que habrían gastado si hubieran actuado antes.

En una publicación en su red social, Trump señaló el martes que planeaba gastar “más de 400 millones de dólares para el día de las elecciones”, incluidos 300 millones de dólares que, según indicó, ya se habían gastado en publicidad, contacto con votantes, mítines, telemítines, programas para impulsar la participación electoral y esfuerzos para evitar que los votantes hagan trampa.

MAGA Inc. comenzó septiembre con casi 416 millones de dólares en el banco. Ha mantenido su recaudación de enormes sumas de dinero de patrocinadores multimillonarios, entre ellos, la empresaria Diane Hendricks, el director ejecutivo de Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, y el magnate de los casinos Steve Wynn.

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Beaumont informó desde Des Moines, Iowa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.