NASA prueba jet supersónico silencioso sobre desierto de California

Un avión supersónico diseñado para hacer muy poco ruido voló por primera vez esta semana sobre el desierto del sur de California poco después del amanecer, en lo que podría ser el primer paso hacia vuelos comerciales más rápidos, según la NASA.

La NASA y el fabricante estadounidense de armas y aeronaves Lockheed Martin probaron con éxito el martes un avión que es capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido.

Los aviones han sido capaces de volar a velocidades supersónicas desde la década de 1940. El problema es que tienen prohibido realizar viajes comerciales sobre tierra porque producen un estallido sónico que perturba al público.

El avión supersónico Concorde, operado por British Airways y Air France, realizó vuelos transatlánticos desde la década de 1970. Pero estos se detuvieron en 2003 después de que un accidente fatal tres años antes redujera la demanda del costoso servicio.

Si la NASA y Lockheed Martin pueden reducir con éxito el ruido, los nuevos aviones podrían reducir a la mitad el tiempo de viaje entre lugares como la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, abriendo una industria de transporte aéreo completamente nueva.

El X-59 es capaz de volar más rápido que la velocidad del sonido con lo que Lockheed Martin describió como apenas un "suave golpe". El vuelo de prueba del martes fue más lento que la velocidad del sonido y se destinó principalmente a probar la integridad estructural del avión. Aun así, se celebró como un paso significativo hacia el uso generalizado de los viajes supersónicos.

El compacto avión de 30 metros (100 pies) despegó de la instalación Skunk Works de Lockheed Martin en Palmdale, a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Los Ángeles, planeó sobre el desierto y aterrizó cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA a unos 64 kilómetros (40 millas) de distancia.

El primer avión en moverse más rápido que la velocidad del sonido —o 1.235 km/h (767 mph)— despegó en 1947, según la NASA. Pero los vuelos a esa velocidad fueron prohibidos sobre tierra en Estados Unidos poco después en respuesta a encuestas. Los residentes se quejaron de que el ruido reverberaba a través de las grandes ciudades, haciendo vibrar las ventanas y asustando al público.

La NASA y Lockheed Martin han estado trabajando durante años en una solución que eludiría el ruido y llevaría a un cambio regulatorio, en gran parte para hacer posible el viaje supersónico comercial dentro de Estados Unidos. ___

