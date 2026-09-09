México prevé un crecimiento de entre el 1,5% y 2,5% en 2027 y un déficit del 3,9% del PIB

México prevé un crecimiento de entre el 1,5% y el 2,5% para 2027 gracias a un sector externo dinámico y diversificado, al aumento de exportaciones e inversión extranjera directa y al control de la inflación, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, al presentar el martes el paquete económico para el próximo año. El funcionario señaló que, además, el país proyecta un déficit del 3,9% del PIB.

Zamora estimó además que la paraestatal Petróleos Mexicanos, a la que el gobierno no ha dejado de inyectar apoyos, alcanzará un superávit de 95.000 millones de pesos, y que el déficit proyectado asegurará la sostenibilidad de la deuda.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, aseguró que las estimaciones de crecimiento son “más creíbles, pero ligeramente más optimistas que las de los analistas encuestados por el Banco de México”.

No obstante, indicó que la situación no es tan buena como la dibuja el gobierno debido a que el riesgo principal sigue siendo “la lentísima consolidación fiscal” con un déficit planeado superior al 3.5% que preveían los precriterios económicos y superior al 2.5% sugerido por el Fondo Monetario Internacional.

Con estas cifras “tendremos un déficit superior a 3.0% al menos seis años más” y la deuda bruta se situará en un 58.6% del PIB en toda la proyección hasta el 2032, agregó la analista.

El gobierno prevé ingresos tributarios del 15.9% del PIB sin crear nuevos impuestos, pero con algunos ajustes a las leyes, al tiempo que seguirá luchando contra la evasión fiscal, aseguró el secretario.

Entre esos cambios, la analista financiera valoró positivamente las previsiones en el impuesto sobre la renta para que las empresas puedan optar por un régimen simplificado de confianza o régimen general si tienen ingresos de hasta 50 millones de pesos.

En cuanto a los gastos, el Ejecutivo propone destinar el mismo porcentaje, un 2,6% del PIB, a los programas sociales que han caracterizado los gobiernos del partido gobernante, Morena, y a la infraestructura.

Zamora destacó, además, que se seguirá trabajando para aumentar la inversión extranjera directa, que en el primer semestre de 2026 alcanzó un récord de 35.000 millones de dólares, y para seguir impulsando el Plan México, que aspira a movilizar inversión privada, aumentar la producción nacional, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.