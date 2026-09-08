Inician juicio en México a implicados en el asesinato de tres surfistas de Australia y EEUU

En un tribunal del estado mexicano de Baja California inició el lunes el juicio a tres de los presuntos implicados en los asesinatos de dos australianos y un estadounidense en 2024, los cuales conmocionaron a México y alentaron las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los extranjeros al visitar el país.

Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”; Irineo Francisco “N”, y Ángel Jesús “N” fueron presentados el lunes en un tribunal de la ciudad costera de Ensenada para el juicio oral por su presunta participación en el crimen de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad. La audiencia concluyó al final de la tarde y continuará el martes.

Poco antes de entrar al tribunal, Martin Robinson, padre de los hermanos australianos, dijo a la prensa que él y su esposa decidieron asistir a la audiencia en Ensenada para representar a sus hijos. “Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos harían lo mismo por nosotros”, expresó.

García fue detenido en 2024 junto con otros dos hombres y Ary Gisell Silva Raya tras la localización de los cuerpos de los hermanos Robinson y Carter, quienes fueron reportados como desaparecidos poco después de arribar a México para surfear en las playas de Baja California.

Silva Raya, que fue pareja de García y a quien las autoridades le incautaron un teléfono de una de las víctimas, fue sentenciada en noviembre pasado a 20 años de cárcel, luego de declararse culpable de los delitos de “robo calificado con violencia” y “robo de vehículo con violencia” en un procedimiento abreviado.

García, quien enfrenta un proceso por el delito de desaparición forzada, no aceptó el procedimiento abreviado y decidió ir a juicio.

Según la fiscalía estatal, Silva Raya llegó a Punta San José —a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Ensenada— el 27 de abril de 2024, donde tuvo contacto con los tres extranjeros, e “instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes”, lo que se concretó un día después.

La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez dijo a la prensa que “el Kekas” —palabra que en la jerga local significa quesadillas, o tortillas de queso-– trató de apoderarse de las llantas y otras partes de una camioneta en la que viajaban los extranjeros, pero que al resistirse éstos al robo, presuntamente los asesinó y luego ocultó los cuerpos en un pozo, donde fueron encontrados el 3 de mayo de 2024.