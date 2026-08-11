Libia trata de sofocar incendio provocado por ataque de drones contra instalación petrolera

Los bomberos en el oeste de Libia trataban el martes de extinguir los restos de un enorme incendio provocado por el ataque de un dron contra una instalación petrolera el día anterior.

Los ataques con drones continuaron el martes, alcanzando la central eléctrica y la refinería de petróleo de la ciudad, informó la Corporación Nacional del Petróleo, de propiedad estatal.

Los asaltos subrayaron la fragilidad de la infraestructura crítica de Libia. En el este del país, en la ciudad de Bengasi, una bomba colocada en un auto mató a un alto oficial de una fuerza militar autoproclamada en el más reciente atentado de este tipo en la nación norteafricana sumida en la violencia.

Ningún grupo se ha atribuido los ataques con drones en la ciudad de Zawiya, unos 47 kilómetros (unos 30 millas) al oeste de la capital, Trípoli, ni por el atentado en Bengasi.

El primer ataque con dron del lunes provocó un gran incendio en un tanque de almacenamiento de gasolina que ardió durante la noche y hasta la tarde del martes, según la Defensa Civil, una agencia de primeros auxilios. No hubo reportes de víctimas, indicaron las autoridades sanitarias.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron enormes llamas y bolas de fuego que brotaban del tanque, mientras un humo negro y anaranjado se elevaba en el cielo y los bomberos rociaban lo que parecía ser espuma o agua en un intento por sofocar el intenso incendio.

Mientras combatían las llamas, otro dron impactó cerca de un tanque petrolero en las inmediaciones, pero no causó víctimas, señaló la empresa. La compañía indicó que el tanque, que contenía 4,5 millones de litros de combustible cuando fue alcanzado, colapsó, y declaró un estado de máxima emergencia en la instalación.

El martes, dos drones impactaron la central eléctrica de la ciudad. Uno dañó su sistema de extinción de incendios, mientras que el segundo cayó cerca del principal almacenamiento de combustible de la instalación, prendiéndole fuego. La compañía petrolera nacional dijo que los bomberos controlaron rápidamente ese incendio y que no hubo víctimas.

La infraestructura petrolera en Zawiya — que alberga infraestructura energética crítica, incluida la mayor refinería de petróleo del país, una terminal de exportación y una central eléctrica— ha sido atacada varias veces, incluso el fin de semana cuando la empresa petrolera informó que drones alcanzaron un tanque de combustible y una planta desalinizadora vinculada a las instalaciones petroleras. Señaló que el tanque resultó dañado.

Para última hora de la noche del martes, la compañía petrolera nacional dijo que todos los incendios habían sido extinguidos.

Los ataques se producen en medio de una tensión creciente entre el gobierno del oeste de Libia y el líder miliciano Mohamed Bahroun, que controla la ciudad de Zawiya. Gran parte del oeste de Libia está gobernada por milicias locales vagamente aliadas con el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah en Trípoli.

Jalel Harchaoui, un analista afiliado al Royal United Services Institute en Londres, estimó que el líder miliciano ha sido acorralado por el gobierno y que sus fuerzas “probablemente recurran a medidas desesperadas”.

El atentado en Bengasi la noche del lunes mató a un destacado mando militar de las fuerzas del poderoso comandante Jalifa Hifter. El mayor general Fawzy al-Mansouri, director de la inteligencia militar del autoproclamado Ejército Nacional Libio de Hifter, murió cuando un vehículo cargado de explosivos detonó cerca de su auto en el barrio de Sayyida Aisha, en Bengasi, informó el ENL.

El ENL está aliado con uno de los dos gobiernos rivales de Libia, que controla las zonas oriental y meridional del país.

Libia, un país mediterráneo en gran medida sin ley, se ha sumido sumido en el caos y la división tras el levantamiento de 2011 que derrocó al dictador Moamar Gadafi.

En medio del caos, las milicias crecieron en riqueza y poder, particularmente en Trípoli y en la parte occidental del país.

El país lleva años dividido entre gobiernos rivales en el este y el oeste, cada una respaldada por grupos armados y gobiernos extranjeros. Actualmente, está gobernado por el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah en el oeste y por la administración del primer ministro Ossama Hammad en el este.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, quien llegará a Libia para una visita esta semana, tiene previsto visitar tanto Trípoli como Bengasi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.