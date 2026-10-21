Rusia libera a estadounidense acusado de trabajar como mercenario en Ucrania, dice enviado de EEUU

Rusia ha liberado a un maestro estadounidense jubilado que había estado encarcelado acusado de combatir como mercenario en Ucrania, según anunció el miércoles el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo.

La liberación se conocía tras medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinadas a beneficiar a Moscú.

Stephen Hubbard, de Michigan, fue condenado tras un juicio a puerta cerrada en 2024 a casi siete años de prisión. Los fiscales afirmaron que había firmado un contrato con el ejército ucraniano después de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022, y que combatió junto a ellos hasta que fue capturado dos meses después.

El gobierno de Estados Unidos designó a Hubbard como detenido injustamente durante el gobierno de Joe Biden.

Putin le dijo a Witkoff el miércoles que Hubbard estaba en el aeropuerto de San Petersburgo, Púlkovo, tras la liberación.

Witkoff ha intentado sin éxito encaminar a Rusia y Ucrania hacia un acuerdo para poner fin a una guerra que cumplirá cinco años en febrero. Trump anticipó una liberación a principios de la semana, al decirles a los reporteros en la Casa Blanca: “He estado hablando con el presidente Putin sobre el señor Hubbard. He estado hablando con él extensamente. Le he pedido que lo libere. Veamos qué pasa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.