La tasa promedio de hipotecas a 30 años en EEUU baja a 6,43%, su nivel más bajo en 7 semanas

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó esta semana a su nivel más bajo desde mediados de mayo, lo que alivia los costos de endeudamiento para los posibles compradores de vivienda.

La tasa de referencia de las hipotecas con tasa fija a 30 años descendió de 6,49% la semana pasada a 6,43%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,67%.

La tasa promedio se ha mantenido alrededor de 6,5% desde mediados de mayo y, en general, ha tendido al alza en los meses transcurridos desde que la guerra entre Estados Unidos comenzó su guerra contra Irán a finales de febrero. Ello ha impulsado los precios del petróleo, lo que ha contribuido a elevar la inflación, los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias.

La tasa promedio se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 14 de mayo, cuando fue de 6,36%.

Los costos del crédito hipotecario con tasa fija a 15 años, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también disminuyeron esta semana. Esa tasa promedio bajó de 5,84% la semana pasada a 5,79%. Hace un año, estaba en 5,8%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,46% al mediodía del jueves en el mercado de bonos, por debajo de 4,48% a última hora del miércoles.

La esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan finalmente poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros ha ayudado a bajar los precios del petróleo, lo que ha contribuido a aliviar parte de la presión sobre los rendimientos de los bonos.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había bajado apenas por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha caído por debajo de ese umbral. Hace cinco semanas, alcanzó 6,53%, su nivel más alto desde el 28 de agosto.

Aunque las tasas promedio de las hipotecas a largo plazo siguen siendo más bajas que a esta altura del año pasado, la incertidumbre sobre su trayectoria en medio de la guerra con Irán mantuvo a muchos posibles compradores de vivienda al margen.

“Los compradores y vendedores de vivienda están empezando a aceptar las tasas en el rango de 6% medio como la nueva normalidad", señaló Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. "Sin embargo, la asequibilidad es una limitación importante para la actividad del mercado de la vivienda, ya que las tasas siguen elevadas y los precios de las viviendas continúan subiendo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.