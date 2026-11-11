La primera huelga general en España en 14 años saca a la luz choques sociales y políticos

Millones de trabajadores de España se declaraban en huelga el miércoles para exigir que el gobierno remedie la crisis de vivienda del país a menos de tres semanas de unas elecciones nacionales que podrían catapultar a la extrema derecha al poder.

Se espera que la primera huelga general de España en 14 años provoque retrasos en el sistema de transporte público, que utilizan millones de personas, y que ralentice o detenga la actividad de empresas, fábricas y comercios en la cuarta economía más grande de la eurozona.

Entre trabajadores, activistas, políticos y españoles de a pie, los grupos tienen intereses muy distintos en el paro del miércoles.

Los trabajadores y activistas quieren más acción del gobierno en vivienda

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años, lo que ha mermado los presupuestos de los hogares y ha enfurecido a los votantes.

La indignación pública por la vivienda llegó a un punto de ebullición tras el desalojo, televisado a nivel nacional, de una mujer de 87 años de su casa en Madrid el mes pasado. La muerte posterior de Maricarmen, como se conocía a la mujer, provocó aún más indignación y la consolidó como símbolo de los españoles que sienten que pagan demasiado de alquiler y ni siquiera pueden soñar con ser propietarios.

Los activistas por la vivienda aprovecharon el revuelo por el desalojo de Maricarmen para convocar la huelga general. Pronto lograron el respaldo de los dos principales sindicatos de España, UGT y CCOO.

Los activistas por la vivienda reclaman varias medidas, como la eliminación de los apartamentos turísticos, una ofensiva contra la especulación inmobiliaria y protección para los inquilinos en forma de renovaciones automáticas de los contratos de alquiler.

Los sindicatos UGT y CCOO exigen una mayor intervención del gobierno en el mercado de la vivienda y un nuevo acuerdo de salario mínimo mediante conversaciones con la patronal.

El lema oficial de la huelga es “Salarios. Vivienda. Precios.”

La izquierda española espera volver a poner el foco en la vivienda

Las protestas en todo el país por el desalojo de Maricarmen impulsaron al gobierno de España a sacar adelante medidas de emergencia para limitar los desalojos y ayudar a los inquilinos, pero los partidos de derecha en el Parlamento se negaron a ratificarlas con el argumento de que provocarían una salida de viviendas del mercado del alquiler.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió redoblando la apuesta en el terreno político y el 5 de octubre anunció elecciones para noviembre, con la esperanza de lograr cuatro años más en el poder para su coalición de izquierda.

Pero luego llegó una brutal colisión de un tren de alta velocidad, el segundo desastre ferroviario mortal del año en España. Ese choque, que mató a 69 personas, ha dominado las noticias en España y ha supuesto un lastre para la campaña de Sánchez justo cuando esperaba ganar impulso.

La huelga, afirma el analista Oriol Bartomeus, es una oportunidad para los socialistas de Sánchez y para los otros partidos de la izquierda que necesitará para seguir en el poder.

El Partido Socialista necesita que la huelga sea un éxito y no haya violencia para que la campaña electoral pueda volver a girar en torno a la vivienda, indicó a The Associated Press Bartomeus, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El jueves, el gobierno volverá a intentar que un Parlamento interino reducido ratifique los dos decretos de vivienda que la cámara baja en pleno rechazó el mes pasado.

Sánchez publicó esta semana un video largo en redes sociales, en el que elogió políticas sociales anteriores como la semana laboral de 40 horas y el seguro nacional de salud, que fueron fruto del movimiento obrero y del derecho a la huelga.

“No fue fácil, pero cambiaron España”, afirmó Sánchez, al tiempo que advirtió que los partidos de derecha traerían austeridad y servicios sociales infradotados.

Por su parte, Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, el socio minoritario del gobierno, señaló que “la izquierda necesita la movilización social y trabajadora de este país. Los derechos se conquistan desde la calle y llegan después a las instituciones".

La derecha aún podría beneficiarse de la huelga si se vuelve agria

El tradicional Partido Popular, de corte conservador, y Vox, de extrema derecha, se oponen a cualquier intervención del gobierno en el mercado de la vivienda que no sea incentivar la construcción de nuevas viviendas.

Ambos sostienen también que los sindicatos están haciendo política e intentando ayudar a Sánchez a mantenerse en el cargo, tras meses de encuestas que muestran a los votantes inclinándose hacia la derecha.

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, afirmó que se trata de una “huelga electoral” dirigida contra el próximo gobierno.

Pero los partidos de derecha, que ya han unido fuerzas para gobernar en algunas regiones españolas, podrían beneficiarse de la huelga si deriva en violencia callejera, según Bartomeus.

Las huelgas pueden derivar en que miembros sindicales más duros presionen a tiendas y oficinas para que cierren. España, como otros países europeos, suele tener protestas públicas pacíficas de las que grupos radicales se aprovechan para enfrentarse con la policía y destruir propiedades.

El Partido Popular y Voz preferirían que la huelga terminara en escenas de violencia, señaló Bartomeus, para presentarse como el orden ante el caos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.