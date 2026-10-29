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La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dimitirá el 7 de febrero, antes de acabar su mandato

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dimitirá el 7 de febrero, 9 meses antes de acabar su mandato

LAGARDE
LAGARDE (AP)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, renunciará al cargo el 7 de febrero, nueve meses antes de que concluya su mandato de ocho años, informó el BCE el jueves.

La renuncia abre el camino para que los líderes europeos elijan a un sucesor para la presidencia del BCE y a otros altos funcionarios cuyos mandatos terminan el próximo año.

Había habido especulaciones de que Lagarde se iría antes del plazo límite para permitir que los líderes de la UE eligieran a un sucesor mientras el presidente francés, el proeuropeo Emmanuel Macron, todavía está en el cargo y protegerse contra la posibilidad de que la candidata presidencial de derecha Marine Le Pen pudiera ganar las elecciones galas e influir en la decisión.

Lagarde, la exjefa del Fondo Monetario Internacional, fue nombrada en 2011 para suceder a Maria Draghi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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