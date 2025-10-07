La locura por el chocolate de Dubái ahora va más allá de las barras

Algunos fenómenos de sabores coquetean con nosotros y desaparecen. Otros se quedan y se vuelven parte de nuestra vida.

Es demasiado pronto para asegurarlo, pero el movimiento del chocolate de Dubái parece haber echado raíces y se extiende rápidamente. Los sabores dulces y la espesa textura que han convertido a las barras de chocolate del emirato en un éxito están transformándose también en otros tipos de confitería.

Retrocedamos un momento. La barra de chocolate original de Dubái, que ahora es un clásico, fue creada en 2021por Fix Chocolatier en los Emiratos Árabes Unidos, y para 2023 explotó en las redes sociales. Rica y consentidora, presenta una gruesa capa de chocolate con leche que suele encerrar un relleno cremoso de pistacho (y a menudo, tahini) mezclado con crujientes trozos de pastel tipo filo llamado kadayif.

Marcas globales y pequeños confiteros reinterpretan el concepto, traduciéndolo en croissants, batidos y más. Los rellenos varían desde mantequilla de maní y mermelada hasta matcha y s’mores, la popular golosina estadounidense compuesta por malvaviscos y chocolate entre dos capas de galleta.

“Ya no califico a esto como una ‘tendencia’; es algo completamente nuevo”, dijo Din Allall, cuyo negocio familiar, The Nuts Factory, cuenta con unas 150 tiendas en Estados Unidos que ofrecen nueces, frutas secas y dulces.

La locura incluso ha contribuido a una escasez de pistachos este año, según informes del productor de nueces iraní Keinia. La empresa señaló que la razón principal de la escasez es “el explosivo aumento de la demanda impulsado por la tendencia viral del ‘chocolate de Dubái’ en TikTok, agravado por la restricción subyacente de suministro”.

A escala mundial, las búsquedas en Google de “chocolate de Dubái” aumentaron rápidamente a principios de año antes de alcanzar su punto máximo en marzo. Desde entonces, se han mantenido elevadas, según Google Trends.

Allall ofrece 12 sabores de barra de chocolate de Dubái, así como dátiles de Dubái cubiertos de chocolate y pistacho, nueces tostadas cubiertas de chocolate de Dubái, un parfait de fresa con capas de chocolate de Dubái, y una barra de Chocolate Dorado de Dubái infundida con oro comestible de 24 quilates por 79.99 dólares (sus barras regulares de 6,5 onzas se venden por 18.99 dólares).

No son solo los sabores los que hacen diferente al chocolate del emirato, dice Allall, sino también la estructura de la barra: “enorme, gruesa, con mucho relleno”.

Grandes minoristas y restaurantes se suman a la tendencia

Trader Joe’s ofrece una barra de chocolate de Dubái hecha por Patislove. En agosto, IHOP introdujo por tiempo limitado una pila de panqueques de Dubái en algunas de sus tiendas. Baskin-Robbins tiene en su menú algunos productos de helado inspirados en Dubái, mientras que Costco vende una variedad de confitería de chocolate del emirato, entre las que está un pastel de chocolate de Dubái. Walmart y QVC también venden chocolate de Dubái.

El gigante suizo del chocolate Lindt tiene una barra, y atrajo multitudes cuando debutó con un número limitado de ellas en Europa el otoño pasado.

“Para mí, es lo crujiente”, dijo Erica Lefkowits, que compraba algo de chocolate de Dubái recientemente en Dublín. “El chocolate es suave y se derrite, y el relleno es cremoso, y luego el crujido del kadayif. Todo tiene que ver con la textura. Además, es azúcar”.

Estaba un poco molesta por el precio, más alto que el de una barra de chocolate promedio. Sin embargo, parte del atractivo del chocolate de Dubái es la forma en que se siente simultáneamente consentidor y cosmopolita. Los pistachos, la rosa, el azafrán y el cardamomo aportan lujo, viaje y exotismo a la fiesta del chocolate.

En Estados Unidos, el chocolate de Dubái sigue siendo un producto relativamente de nicho. En las 52 semanas que terminaron el 28 de junio, las ventas minoristas de chocolate relleno de pistacho en Estados Unidos totalizaron 822.900 dólares, según la empresa de investigación de mercado NielsenIQ. En comparación, las ventas de todos los chocolates totalizaron 16.270 millones.

Aun así, la demanda de chocolate de Dubái crece mucho más rápido que la de otras variedades. Las ventas unitarias de chocolates rellenos de pistacho aumentaron un 1.234% en comparación con el año anterior, dijo NielsenIQ, mientras que las ventas unitarias de todos los chocolates cayeron menos del 1%.

A pesar del precio, “nunca he visto un solo artículo venderse así en mis 50 años de vendedor minorista”, dijo Stew Leonard, Jr., CEO de las tiendas de comestibles Stew Leonard’s del área metropolitana de Nueva York. La cadena introdujo la barra de chocolate BeeMax Dubai en marzo, y la vio volar de las estanterías, afirmó, y luego lanzó su propia versión de marca propia (hecha por la empresa Chocopologie).

Han introducido una caja de regalo de chocolate de Dubái para las fiestas, que incluye pequeños conos de helado de Dubái, pralinés de Dubái y dos barras.

Algunas otras marcas ampliamente distribuidas en Estados Unidos son Moda, Magno y Leonessa. Otras iteraciones del chocolate de Dubái incluyen los pequeños dulces de Chocolove y el jarabe de café sin azúcar de Matteo’s Coffee Syrups.

