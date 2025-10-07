La tormenta tropical Jerry se forma en el Atlántico y podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Jerry se formó el martes en el Océano Atlántico y va rumbo al Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta se encontraba a unos 2.120 kilómetros (unas 1.315 millas) al este-sureste de las islas de Sotavento del norte, pero se desplazaba hacia el oeste a 39 km/h (24 mph).

Los meteorológos dijeron que Jerry tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph), pero está previsto a fortalecerse hasta convertirse en huracán en los próximos días.

El oleaje de Jerry podría llegar a las islas de Sotavento el jueves.

Entretanto, el huracán Priscilla se ha fortalecido a una tormenta de categoría 2 y podría convertirse en un huracán mayor el martes mientras gira frente a la costa del Pacífico de México.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que Priscilla se encontraba a unos 418 kilómetros (unas 260 millas) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, México, y a unos 370 kilómetros (unas 230 millas) al sur de la punta sur de Baja California.

Tiene vientos máximos sostenidos de 161 km/h (100 mph) y se mueve hacia el noroeste a 16 km/h (10 mph).

Hay una vigilancia de tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunció la cancelación de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva. También estableció una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en áreas de riesgo.

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que trae un riesgo de inundaciones repentinas a los estados de Michoacán y Colima, según meteorólogos

Priscilla podría estar en o cerca de la fuerza de un huracán mayor más tarde el martes, con un debilitamiento pronosticado para comenzar el miércoles, dijo el centro de huracanes. Un huracán mayor se define como de categoría tres o superior y con velocidades de viento de al menos 180 km/h (111 mph).

El oleaje de Priscilla estaba alcanzando la costa de México. Se esperaban olas y corrientes de resaca que amenazan la vida, según meteorólogos.

Más lejos en el Pacífico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a unos 1.280 kilómetros (unas 795 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos eran de 85 km/h (50 mph) y se movía hacia el este-sureste a 11 km/h (7 mph).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.