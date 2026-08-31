La IA y la robótica impulsan fiebre de lanzamientos de acciones en China

Los mercados chinos están colmados de nuevas ofertas públicas de acciones, impulsadas por la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas así como por una preferencia creciente por cotizar en Hong Kong y Shanghái.

En la más reciente gran salida a bolsa, las acciones del gigante del comercio electrónico y la moda rápida Shein, fundada en China, debutarán el martes en Hong Kong en una oferta pública inicial que recaudará 1.700 millones de dólares. Será una de las mayores ventas de nuevas acciones de la ciudad este año.

CXMT, el mayor fabricante chino de chips de memoria, recaudó más de 8.600 millones de dólares en julio en Shanghái, en la segunda mayor oferta pública inicial de su mercado STAR, y la segunda mayor OPI de China continental. Sus acciones se dispararon un 466% en el primer día de cotización.

Unitree, uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides, también debutó en bolsa en Shanghái en agosto. Las acciones subieron un 460% en el primer día de negociación.

“El actual auge de las OPI está impulsado por el apetito de los inversionistas por la IA y la robótica”, afirmó Ruiying Zhao, analista sénior de investigación en S&P Global Market Intelligence. La negociación en el mercado bursátil de Shanghái, por ejemplo, está fuertemente impulsada por inversionistas minoristas.

La IA impulsa el auge de las OPI chinas

La OPI de CXMT en Shanghái “colocó a China en una posición estratégicamente significativa en la fabricación tecnológica relacionada con la IA”, declaró Perris Lee, responsable de mercados de capital accionario de APAC en ION Analytics. “También es una prueba de las ambiciones de autosuficiencia tecnológica chinas”.

Fundada en China en 2016, los ingresos de la empresa se dispararon más de un 700% interanual hasta 50.800 millones de yuanes (unos 7.500 millones de dólares) en los primeros tres meses de 2026, ante un aumento de la demanda de chips informáticos necesarios para la IA.

Los ingresos por OPI en Hong Kong y Shanghái en lo que va de año ya han superado la financiación recaudada el año pasado, según la plataforma de datos financieros LSEG.

La entidad indica que las OPI y las actividades de cotización secundaria en las bolsas de Hong Kong y Shanghái recaudaron en total más de 54.000 millones de dólares en lo que va de 2026, superando el total del año pasado, de más de 46.000 millones.

LSEG indicó que lo recaudado en conjunto por Hong Kong y Shanghái en lo que va de año representó aproximadamente el 21% a nivel mundial, situándolas solo por detrás de Nasdaq con alrededor del 55%. Allí, la mega OPI de 75.000 millones de dólares de SpaceX en junio convirtió a la bolsa estadounidense en el mayor mercado de OPI del mundo este año.

Dado que China limita las compras extranjeras en las bolsas de China continental, muchas empresas chinas realizan cotizaciones paralelas en Hong Kong para ayudar a captar capital internacional.

Menos grandes empresas chinas cotizan en el extranjero

El mayor escrutinio regulatorio de los últimos años, tanto de Estados Unidos como de China, sobre las grandes empresas chinas que cotizan en los mercados estadounidenses —especialmente las de sectores estratégicamente importantes como las tecnologías avanzadas— ha llevado a algunas compañías chinas a mantenerse más cerca de casa.

Howie Farn, socio de mercados de capitales del bufete Freshfields, explicó que cotizar en el extranjero suele llevar más tiempo en comparación con realizar OPI en China.

En Hong Kong, las recientes salidas a bolsa del proveedor de Apple Luxshare Precision Industry y de Zhongji Innolight, que fabrica transceptores ópticos utilizados en centros de datos, estuvieron entre las mayores operaciones de este año y también reflejaron la demanda de los inversionistas por tecnologías avanzadas.

Más empresas buscan realizar sus OPI en Hong Kong o Shanghái, como las firmas de robótica AGIBOT y Deep Robotics.

Shein también exploró la posibilidad de cotizar en Estados Unidos y Londres antes de optar por Hong Kong.

Inversionistas desconfían de una posible burbuja de IA en China

Tras enormes sobresuscripciones y grandes alzas en sus debuts bursátiles, algunas empresas han visto reducirse su valor de mercado.

El precio de la acción del fabricante chino de robots Unitree había caído más de un 40% hasta el viernes desde su máximo del día de su debut.

“La pregunta crítica sigue siendo: ¿basta el sentimiento en torno a la IA?”, planteó Zhao, de S&P, ya que la misma duda que despertó preocupaciones entre inversionistas en Estados Unidos ahora también se aplica a China. “Para un ciclo duradero, los inversionistas exigirán ingresos sostenibles, márgenes de ganancia visibles y valoraciones realistas”.

La fiebre mundial por la IA también ha desviado la atención de empresas como Shein. Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, sostuvo que “el ciclo de inversión en IA está absorbiendo gran parte del apetito por el riesgo que, de otro modo, habría fluido hacia una empresa como Shein”.

La OPI de Shein valora a la empresa en alrededor de 27.000 millones de dólares, una fracción de su valoración máxima de hace unos años, aunque eso se debe en parte a medidas de Estados Unidos y la Unión Europea para restringir las exenciones fiscales para importaciones de paquetes pequeños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.