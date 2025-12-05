La confianza del consumidor en EEUU mejora pero sigue baja, dice la Universidad de Michigan

El ánimo de los consumidores en Estados Unidos mejoró ligeramente este mes, aunque siguen las preocupaciones sobre la inflación.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, publicado el viernes subió a 53,3 en diciembre comparado con 51 en noviembre. El índice superó la marca de 52 que los economistas pronosticaron, pero ha bajado considerablemente desde 71,7 en enero.

La evaluación de los consumidores sobre las condiciones económicas actuales disminuyó ligeramente, pero sus expectativas para el futuro se iluminaron un poco.

Las expectativas de inflación para el próximo año bajaron a 4,1% desde 4,5% el mes pasado, al nivel más bajo desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó a subir los aranceles a las importaciones de países de todo el mundo. Los economistas advierten que los importadores pagan los aranceles y luego trasladan el costo a sus clientes dando precios más altos.

Trump ha alcanzado varios acuerdos con los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluida la Unión Europea y Japón, que redujeron sus aranceles desde los niveles punitivamente altos que el mandatario estadounidense había amenazado en la primavera. Aun así, la tasa promedio de aranceles en Estados Unidos subió de 2,4% en enero a 16,8% el mes pasado, la más alta desde 1935, según cálculos del Budget Lab de la Universidad de Yale.

Joanne Hsu, quien dirige las encuestas económicas de Michigan, afirmó: “El tono general de las opiniones es ampliamente sombrío, ya que los consumidores continúan citando la carga de los altos precios”.

La inflación ha caído desde los máximos alcanzados a mediados de 2022, pero sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.