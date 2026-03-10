La hermana del líder norcoreano critica a EEUU y Corea del Sur por continuar con maniobras conjuntas

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un criticó a Estados Unidos y Corea del Sur por seguir adelante con sus maniobras militares conjuntas anuales en un momento peligroso para la seguridad global y advirtió que cualquier desafío a la seguridad del Norte traería “terribles consecuencias”.

La declaración de Kim Yo Jong se conoció el martes, al día siguiente de que los aliados iniciaran su ejercicio Escudo de Libertad, de 11 días, en el que participan miles de soldados, mientras Washington también libra una guerra en escalada en Oriente Medio.

Sin referirse directamente a la guerra con Irán, Kim sostuvo que las maniobras entre Estados Unidos y Corea del Sur socavan la estabilidad regional en un momento en que la estructura de seguridad global “se está derrumbando rápidamente y estallan guerras en distintas partes del mundo debido a los actos temerarios de escandalosos forajidos internacionales”.

Escudo de Libertad es uno de los dos ejercicios anuales de puesto de mando que realizan los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Estas maniobras, en gran medida simuladas por computadora, están diseñadas para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando a la vez escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Como es habitual, Escudo de Libertad irá acompañado de un programa de entrenamiento de campo, llamado Escudo de Guerrero.

Al mencionar el programa nuclear en expansión del país, Kim Yo Jong afirmó que Corea del Norte seguirá reforzando su “poder destructivo” frente a lo que considera amenazas externas para “convencer constante y repetidamente a los enemigos de nuestra disuasión de guerra y de su carácter letal”.

Corea del Norte ha descrito durante mucho tiempo los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión y a menudo los ha utilizado como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares o pruebas de armas. Los aliados aseguran que los ejercicios son de naturaleza defensiva.

Mientras tanto, el presidente surcoreano Lee Jae Myung reconoció que “algunas armas antidefensa” podrían ser reubicadas por Estados Unidos, pero señaló que esos movimientos no socavarían gravemente las defensas contra Corea del Norte. Sus comentarios se produjeron después de especulaciones en medios de comunicación de que Estados Unidos estaba trasladando algunos sistemas de defensa antimisiles Patriot y otros equipos desde Corea del Sur para apoyar operaciones en Oriente Medio.

“Nuestro gobierno ha manifestado su oposición a esos movimientos, pero también es una realidad innegable que no podemos controlar plenamente la situación de acuerdo con nuestros deseos”, indicó Lee en una reunión del gobierno.

El Ministerio norcoreano de Exteriores describió la semana pasada los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como un “acto ilegal de agresión” llevado a cabo bajo el pretexto de una “paz falsa”.

En medio de un congelamiento diplomático de años con Washington y Seúl, Kim Jong Un ha enmarcado cada vez más su política exterior en torno a la idea de una nueva Guerra Fría, profundizando los lazos con Moscú y Beijing, mientras presenta a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington.

Pyongyang y Teherán estuvieron entre los pocos gobiernos que respaldaron la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, y ambos han sido acusados de suministrar a Rusia equipo militar.

