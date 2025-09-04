Gobierno de Trump pide a Corte Suprema abordar caso de aranceles tras revés en corte de apelación

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llevó la disputa sobre sus aranceles a la Corte Suprema el miércoles, y solicitó a los jueces que evalúen rápidamente si el presidente tiene el poder de imponer amplias sanciones comerciales de conformidad con la ley federal.

El gobierno instó a la corte a revertir un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles de Trump aplicados bajo una ley de poderes de emergencia eran ilegales.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal dejó los aranceles en vigor por ahora, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema que interviniera rápidamente en una petición presentada el miércoles por la noche y proporcionada a The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.