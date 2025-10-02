Las hipotecas a 30 años en EEUU suben por segunda semana, a 6,34%

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió por segunda semana consecutiva tras una serie de descensos que habían reducido los costos de los préstamos para vivienda a su nivel más bajo en casi un año.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo aumentó esta semana a 6,34% desde el 6,3% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,12%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,10% al mediodía del jueves, por debajo del 4,19% a la misma hora la semana pasada. Gran parte de ese descenso se ha producido en los últimos días, impulsado por informes desalentadores sobre la economía de Estados Unidos, particularmente el mercado laboral.

Las hipotecas comenzaron a disminuir antes de la decisión ampliamente anticipada de la Reserva Federal el mes pasado de recortar su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral.

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado desde entonces un enfoque cauteloso hacia futuros recortes en las tasas. Esto contrasta fuertemente con otros miembros del comité de fijación de tasas de la Fed, particularmente aquellos que fueron nombrados por el presidente Donald Trump, quienes están presionando por recortes más rápidos.

El mercado de la vivienda ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. En lo que va del año, las ventas están por debajo de donde estaban en este momento en 2024.

El segundo aumento consecutivo en las tasas podría señalar una repetición de lo que sucedió el año pasado después de que la Fed recortó su tasa de referencia por primera vez en más de cuatro años. En aquel entonces, las hipotecas cayeron durante varias semanas antes del recorte de tasas de septiembre de la Fed. Sin embargo, en las semanas siguientes, las hipotecas comenzaron a subir nuevamente, alcanzando finalmente poco más del 7% a mediados de enero de este año.

Al igual que el año pasado, el recorte de tasas de la Fed no significa necesariamente que las tasas hipotecarias seguirán disminuyendo, incluso cuando el banco central señala más recortes por delante.

Aun así, la disminución de las tasas hipotecarias a finales del verano ya ha alentado a muchos propietarios que compraron en los últimos años después de que las tasas subieran bien por encima del 6% a refinanciar a una tasa más baja.

Sin embargo, las tasas hipotecarias tendrán que caer por debajo del 6% para hacer que la refinanciación sea una opción atractiva para un grupo más amplio de propietarios. Esto se debe a que aproximadamente el 81% de las viviendas en Estados Unidos tienen una hipoteca con una tasa del 6% o inferior, según Realtor.com.

Los economistas generalmente pronostican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá cerca del rango medio del 6% este año.

Los préstamos para hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, también aumentaron ligeramente a 5,55% desde el 5,49% en la última semana. Hace un año, era del 5,25%, dijo Freddie Mac.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.