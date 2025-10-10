Líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz

La activista opositora venezolana María Corina Machado ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz.

La excandidata presidencial en Venezuela fue elogiada por ser una “figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel.

Antes del anuncio se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el premio fuese concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentada en parte por el propio mandatario, pero los observadores afirmaron que sus posibilidades eran remotas a pesar de sus notables intervenciones en política exterior, de las que se ha atribuido el mérito.

Entre los grupos citados como posibles ganadores por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo estaban las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, una red comunitaria que se ha convertido en la columna vertebral de la respuesta humanitaria del país a su guerra civil; la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y el Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo con sede en Estados Unidos que promueve la libertad de prensa y elabora un listado de reporteros asesinados en el cumplimiento de su deber.

El año pasado. el galardón recayó en Nihon Hidankyo, un movimiento de base de sobrevivientes japoneses de bombardeos atómicos que llevan décadas trabajando para mantener el tabú en torno al uso de armas nucleares.

El de la paz es el único de los Nobel que se otorga en Oslo, Noruega.

Cuatro de los otros premios ya han sido anunciados en la capital sueca, Estocolmo, esta semana: el de medicina, física, química y literatura. El Nobel de Economía se anunciará el lunes.

