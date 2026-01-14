Corte holandesa escucha argumentos en caso de Nexperia que afectó a industria automotriz global

Abogados de Nexperia y sus propietarios chinos se enfrentaron en un tribunal de Ámsterdam el miércoles en un caso de acusaciones de mala gestión corporativa que ha sacudido a la industria global de fabricación de automóviles.

La audiencia en la cámara empresarial del Tribunal de Apelación de Ámsterdam se convocó para decidir si los jueces deberían iniciar una investigación sobre la supuesta mala gestión en Nexperia, una fabricante de semiconductores con sede en Holanda. No se esperaba una decisión inmediata.

La lucha de poder en Nexperia salió a la luz pública en octubre, después de que el gobierno holandés dijera que había tomado efectivamente el control de la empresa desde finales de septiembre por preocupaciones de seguridad nacional. Su CEO chino, Zhang Xuezheng, quien también es fundador de Wingtech, propietario de Nexperia, fue reemplazado tras acusaciones de mala gestión y temores de transferencia de derechos de propiedad intelectual.

Los abogados de Zhang y Wingtech lo describieron como un empresario exitoso que intenta guiar a Nexperia a través de aguas geopolíticas turbulentas. Instaron al tribunal a no ordenar una investigación y dijeron que Wingtech había sido sorprendido por el movimiento del gobierno holandés. Zhang no estuvo presente en el tribunal para la audiencia.

El abogado de Nexperia, Jeroen van der Schriek, dijo al panel de tres jueces que el comportamiento de Wingtech y la empresa holding con sede en Hong Kong, Yuching, desde octubre "deja claro que están dispuestos a subordinar los intereses de Nexperia a otros intereses".

A medida que las tensiones aumentaban, Beijing bloqueó temporalmente la exportación de chips de Nexperia desde su planta en China en octubre, lo que llevó a fabricantes de automóviles a buscar suministros y alternativas. Según analistas, los chips de Nexperia son utilizados ampliamente por fabricantes de automóviles, incluidos aquellos en América del Norte, Japón y Corea del Sur.

La prohibición de exportación de Beijing se levantó más tarde, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping a finales de octubre. Y el gobierno holandés en noviembre anunció que estaba renunciando a su control de Nexperia como una "muestra de buena voluntad".

Pero un enfrentamiento entre la sede de Nexperia en Holanda y su unidad china continuó alimentando preocupaciones sobre la cadena de suministro de chips. La filial china de Nexperia había dicho que su sede holandesa interrumpió los envíos de obleas a su fábrica china, lo que, según afirmó, había afectado sus operaciones de producción principales y perjudicado su capacidad para entregar productos terminados. La sede de Nexperia respondió diciendo que la unidad china había ignorado las instrucciones de la oficina central.

Fabricantes de automóviles, incluidos Honda, tuvieron que detener la producción de algunos coches a medida que se desarrollaba la crisis de Nexperia, y Mercedes-Benz fue uno de los que buscaban alternativas.

El Ministerio de Comercio de China, a finales de diciembre, exigió que Holanda tomara medidas inmediatas y corrija sus "errores", culpando a los holandeses de causar una crisis global en la cadena de suministro de chips.

Nexperia se separó de Philips Semiconductors hace dos décadas y luego fue comprada en 2018 por Wingtech. En 2023, el gobierno británico bloqueó la oferta de Nexperia para adquirir el fabricante de chips Newport Wafer Fab, con sede en Gales, citando riesgos de seguridad nacional.

___________________________________

El corresponsal Chan Ho-him en Hong Kong contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.