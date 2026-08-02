Líderes del Senado de EEUU logran acuerdo de financiación para evitar cierre gubernamental

Senadores clave de Estados Unidos presentaron el domingo un proyecto de ley de gastos a corto plazo que mantendría financiadas a las agencias federales más allá de las elecciones de mitad de mandato y hasta los primeros días de diciembre, en un intento por evitar un cierre gubernamental en plena campaña.

Es probable que la cámara alta someta a votación la medida antes de salir de Washington al final de la semana para su tradicional receso de agosto, un periodo que muchos legisladores quieren dedicar a reforzar sus perspectivas de ser reelegidos en lugar de trabajar en la capital del país.

En general, el proyecto de ley financia al gobierno federal a los niveles actuales hasta el 11 de diciembre. La Cámara de Representantes aprobó una medida similar, pero no incluyó varias excepciones solicitadas por la Casa Blanca. En los últimos días, los senadores han estado negociando cuáles de esas excepciones incluir.

Una excepción que no recibió el visto bueno, señalaron los demócratas, fue la solicitud del gobierno de incluir 1.000 millones de dólares para construir acorazados de la “clase Trump”.

Esta acción de verano para corregir la financiación es inusual. Normalmente, el Congreso aguarda hasta los últimos días u horas de un plazo de financiación para aprobar prórrogas de financiación a corto plazo, pero esta vez los senadores están actuando dos meses antes de que concluya el año fiscal, el 30 de septiembre.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que aprobar la medida era su máxima prioridad de cara al receso de agosto. Indicó que el pueblo estadounidense ya ha experimentado dos cierres gubernamentales que batieron récords en los últimos 10 meses.

“Tenemos que asegurarnos de que no enfrenten un tercero”, expresó Thune.

Ambos partidos quieren evitar otro cierre gubernamental

Se necesita una prórroga de financiación a corto plazo, porque el Congreso ha tenido dificultades para negociar y aprobar las doce leyes anuales de asignaciones presupuestarias antes de que venza el plazo el 30 de septiembre. Al extender ahora la financiación del gobierno, los legisladores pueden usar los meses siguientes para resolver sus diferencias sobre la financiación para todo el año.

No será una tarea fácil, ya que los republicanos desean un aumento drástico del gasto público en defensa y a la vez recortar el gasto no relacionado con defensa. Trump propuso un recorte del 10% en los programas no vinculados a defensa en general. Al mismo tiempo, pidió aumentar el gasto en defensa en aproximadamente un 44%.

Un posible cierre gubernamental antes de que los votantes acudan a las urnas es un escenario que ambos partidos desean evitar, ya que las encuestas indicaron que ninguno de los dos logró eludir ser responsabilizado por el cierre récord de 43 días del otoño pasado. Los demócratas intentaron extender un crédito fiscal para el seguro de salud que estaba por expirar, y se negaron a respaldar un proyecto de gasto a corto plazo que no incluyera esa prioridad. Por su parte, los republicanos sostuvieron que esa era una disputa de políticas públicas aparte que debía abordarse en otro momento.

Una segunda batalla presupuestaria por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional tardó 76 días en resolverse, luego de que los demócratas se negaron a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza si no se hacían cambios en esas operaciones.

El proyecto de ley retrasa una controvertida política sobre subvenciones

La senadora Susan Collins, presidenta republicana de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, junto con algunos senadores demócratas, desean retrasar una norma propuesta por el gobierno del presidente Donald Trump relacionada con las subvenciones. La norma exigiría que un político asignado específicamente en cada agencia revise las propuestas de subvención con criterios que incluyan “garantizar que las adjudicaciones discrecionales impulsen las prioridades de política del presidente”.

Collins y la senadora Patty Murray, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, señalaron que la norma no entraría en vigor durante la vigencia del proyecto de gasto provisional. Collins comentó que abogó por cambios significativos en la norma, “citando su potencial para politizar las subvenciones y perjudicar a comunidades pequeñas y rurales, a las familias y a la investigación biomédica”.

“Aunque los republicanos rechazaron eliminar por completo la norma propuesta, voy a seguir luchando para detenerla de una vez por todas, y seguiré presionando a mis colegas republicanos para que hagan exactamente eso”, manifestó Murray.

Los demócratas temen que Trump convierta las subvenciones en un garrote para castigar a supuestos adversarios políticos y recompensar a aliados, al tiempo que socava el poder constitucional del Congreso sobre el gasto público. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca dice que su iniciativa busca mejorar la rendición de cuentas para garantizar que el dinero de los contribuyentes no se desperdicie ni se use indebidamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.