EEUU y China buscan acuerdo sobre tierras raras, aranceles y soja

Estados Unidos y China no van a resolver todos los problemas que los dividen antes de que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnan el jueves en Busan, Corea del Sur.

Pero es probable que logren suficiente progreso en el control de China sobre minerales estratégicos, los controles de exportación estadounidenses y otros problemas espinosos para calmar los mercados financieros y evitar que su rivalidad cause más daño económico por ahora.

“Están tratando de llegar a algún tipo de distensión. No hay pretensión de que vayan a alcanzar un gran acuerdo que resuelva todo en la relación”, señaló Jeff Moon, un exfuncionario comercial y diplomático de Estados Unidos que ahora dirige la consultoría China Moon Strategies.

Los dos países enviaron señales tranquilizadoras durante el fin de semana de que un acuerdo estaba más cerca.

El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, dijo a los periodistas que Washington y Beijing habían alcanzado un "consenso preliminar". El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, comentó que había "un marco muy exitoso".

El propio Trump expresó confianza, diciendo que los funcionarios chinos "quieren hacer un trato y nosotros queremos hacer un trato".

Antes de las conversaciones en Kuala Lumpur, Malasia, durante el fin de semana, los negociadores estadounidenses y chinos se habían reunido previamente cuatro veces este año: en Ginebra en mayo, Londres en junio, Estocolmo en julio y Madrid en septiembre, pero solo habían logrado alcanzar una tregua para evitar la escalada de aranceles y un vago "marco" de acuerdo, sin nada de sustancia.

Cuando surgieron nuevas tensiones a principios de este mes, Trump había amenazado con imponer otro arancel del 100% a los productos chinos el 1 de noviembre, además de un ya alto 57,6%, según cálculos de Chad Bown del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Pero en una señal de que los dos países están avanzando, Bessent dijo el domingo en "Face the Nation" de CBS que esos aranceles punitivos de tres dígitos están "efectivamente fuera de la mesa" mientras continúan las conversaciones.

A continuación, algunos de los temas en disputa entre las dos economías más grandes del mundo.

El garrote de tierras raras de Beijing

China es el principal productor y procesador mundial de minerales de tierras raras y tecnologías relacionadas, críticas para aviones de combate, robots, vehículos eléctricos y otros productos de alta tecnología. En una demostración de fuerza y del apalancamiento que lleva a la mesa de negociaciones, el país ha limitado las exportaciones de estos elementos, paralizando a empresas estadounidenses y de otros países. Más recientemente, endurecieron las restricciones el 9 de octubre, justo antes de la cumbre Trump-Xi.

"Las tierras raras son ahora la palanca más efectiva que China puede accionar. El resto del mundo no tiene capacidad productiva disponible o asequible", apuntó Zongyuan Zoe Liu, miembro senior del Council on Foreign Relations.

Estados Unidos y otros países están invirtiendo fuertemente en tierras raras para romper el dominio de China, pero el esfuerzo puede tardar años en dar frutos. "Se dan cuenta de que esta no es una palanca que puedan accionar para siempre. Así que quieren usarla cuando realmente duela", dijo Liu.

Bessent dijo el domingo en ABC que esperaba que China "retrasara" los controles de exportación de tierras raras "por un año mientras lo reexaminan".

Pini Althaus, quien fundó USA Rare Earth en 2019 y ahora trabaja para desarrollar nuevas minas en Kazajistán y Uzbekistán como director general de Cove Capital, dijo que la amenaza de más restricciones chinas sobre tierras raras siempre estará sobre la cabeza de Estados Unidos hasta que se desarrolle un nuevo suministro. “Estados Unidos debe construir urgentemente cadenas de suministro de minerales críticos independientes”, afirmó.

Las compras de soja de China

Las tierras raras no son el único apalancamiento que tiene China. Los agricultores estadounidenses, entre los seguidores más leales de Trump, han dependido tradicionalmente de que China compre alrededor de una cuarta parte de las sojas que producen. Pero China ha dejado de comprar soja estadounidense este año, optando por proveedores brasileños y argentinos en su lugar.

En "Meet the Press with Kristen Welker" de NBC el domingo, Bessent, quien posee tierras de cultivo de soja, sugirió que podría llegar alivio al corazón agrícola estadounidense. "Vamos a poder discutir compras sustanciales de soja y productos agrícolas para los agricultores estadounidenses", comentó.

Mike Steenhoek, director ejecutivo de la Coalición de Transporte de Soja, dijo que los agricultores buscarán detalles sobre exactamente cuánta soja podría prometer comprar China y hasta qué punto es ejecutable el acuerdo. Dijo que es importante que China vaya más allá de una promesa general de comprar más soja estadounidense.

"Realmente nada desalentaría más a los agricultores si hay algún anuncio muy ambicioso, pero luego no se materializa nada", expresó.

En una nota, Gabriel Wildau, director gerente de la consultoría Teneo, preguntó cuánto apetito tiene realmente China por la soja estadounidense después de comprar tanto de Brasil y Argentina. Aun así, Beijing estaría "dispuesto a reiniciar algunas compras estadounidenses como un gesto de buena voluntad, incluso si hacerlo requiere acumular reservas más allá de los niveles normales", escribió Wildau.

Los controles de exportación de Estados Unidos

China espera alivio de los estrictos controles de exportación de tecnología sensible de Estados Unidos de los que dependen las empresas chinas.

El mes pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una nueva regla para extender drásticamente las restricciones de exportación no solo a empresas extranjeras previamente en la lista negra, sino a afiliadas en las que poseen participaciones de al menos el 50%.

Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, dice que la regla "cerrará las lagunas y asegurará que los controles de exportación funcionen como se pretende". China protestó de inmediato, calificándolo como otro "caso típico" de Estados Unidos ampliando el concepto de seguridad nacional y abusando del control de exportaciones. El Ministerio de Comercio de China dice que el acto es "extremadamente malo" y "dañará gravemente los intereses legítimos de las empresas".

Ted Murphy, abogado comercial de Sidley Austin, escribió en un comentario que Estados Unidos podría relajar las restricciones, de la misma manera que se espera que China alivie sus controles de tierras raras. "El presidente Trump está en 'modo de negociación' y es poco probable que deje pasar la oportunidad de reunirse en persona con el presidente Xi sin un acuerdo".

Aun así, Bessent dijo en "Face the Nation" que "no ha habido, no ha habido cambios en nuestros controles de exportación".

Los aranceles de Trump por tráfico de drogas

En febrero, Trump impuso un impuesto del 10% a las importaciones chinas para presionar a Beijing a hacer más para detener el flujo de productos químicos que pueden usarse para fabricar fentanilo. Lo duplicó un mes después. Durante meses, Beijing se ha frustrado por la falta de progreso en trabajar un acuerdo para poner fin a los aranceles asociados al fentanilo. En una ocasión, un alto funcionario chino de seguridad pública viajó a una de las conversaciones comerciales, pero no había un homólogo estadounidense para reunirse con él.

Los funcionarios chinos habían expresado su exasperación porque el gobierno de Trump no reconoció los pasos que Beijing tomó en el último año del gobierno de Biden para abordar el tráfico de drogas. También están desconcertados porque la Casa Blanca no ha sido clara sobre lo que quiere que haga Beijing. China ha tomado represalias imponiendo un nuevo arancel del 10% o 15% a muchos productos agrícolas estadounidenses, incluidas las sojas.

Bessent dijo el domingo que las discusiones con China arrojaron acuerdos iniciales para detener la entrada en Estados Unidos de los químicos precursores, lo que aumenta las esperanzas de que Estados Unidos considere al menos reducir los aranceles al fentanilo.

"No podemos desconectar"

Cualquiera que sea el progreso que los dos países logren en temas específicos, Moon dijo que quedan problemas más grandes.

El más difícil es que China ha decidido salir de un estancamiento económico causado por el colapso de su mercado inmobiliario aumentando la producción en fábricas e inundando el mundo con productos a bajo precio.

Pero Estados Unidos y otros países ricos están decididos a "no permitir que la sobrecapacidad china vacíe sus industrias y destruya su base industrial. Esas son tendencias totalmente inconsistentes", dijo Moon. “Ambos países están profundamente comprometidos con ellas. Y por esa razón, no veo un final a la vista”.

"No podemos desconectar. Hay cosas que ambos necesitamos el uno del otro... Si continúas tratando de dañar al otro lado sin un final a la vista, entonces ambos lados mueren por mil cortes", añadió.

Moon dijo que el único camino a seguir es "tratar tácticamente de eliminar la fricción, básicamente poniendo curitas sin nunca curar la enfermedad".

___

Josh Funk informó desde Omaha, Nebraska.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.