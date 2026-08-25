La guerra comercial de Trump con Canadá podría sacudir economías en estados claves para el Senado

La guerra comercial Donald Trump con Canadá se está intensificando a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, lo que amenaza los esfuerzos republicanos por abordar las preocupaciones económicas de los votantes en un año en el que el control del Senado de Estados Unidos depende de estados situados a lo largo de la frontera con su vecino del norte.

La disputa se avivó durante el fin de semana después del colapso de las negociaciones, lo que llevó a Trump a elevar los aranceles sobre 20.000 millones de dólares en importaciones canadienses. Canadá planea anunciar sus propios gravámenes el martes y el conflicto podría traducirse en precios más altos y trastornos en las cadenas de suministro para estadounidenses ya molestos por la gestión de la economía por parte del presidente.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, uno de los principales objetivos de los demócratas este año, advirtió que las consecuencias del enfoque de Trump perjudicarían a empresas y consumidores de Estados Unidos.

“Imponer nuevos aranceles a Canadá es un error”, afirmó durante un acto de campaña el lunes, mencionando langostas, arándanos, madera y otros productos de Maine que terminan en mercados canadienses.

Este asunto eleva tema también la presión sobre los republicanos en Michigan, Ohio y Alaska, regiones para las que Canadá es un socio comercial importante. Muchos demócratas parecen ansiosos por capitalizar el tema mientras intentan recuperar la mayoría en el Senado, pese al historial de su propio partido en materia de proteccionismo.

“Trump está intensificando una guerra comercial con Canadá por pura vanidad”, escribió el candidato demócrata de Michigan, Abdul El-Sayed, en redes sociales, añadiendo que su rival republicano, el exrepresentante Mike Rogers, es un “sello de goma” para ese tipo de políticas. Un tercio de las exportaciones del estado cruza la frontera hacia el norte.

Marc Short, uno de los principales asesores de Mike Pence, vicepresidente durante el primer mandato de Trump, señaló que esta cuestión es una trampa política para los republicanos.

“Es difícil, obviamente, porque no se quiere provocar la ira del presidente”, comentó. “Pero al mismo tiempo, creo que si representa a estados agrícolas, especialmente, sus votantes probablemente estén ansiosos por que alguien represente sus intereses en Washington ahora mismo”.

Trump avanza con los aranceles

Es posible que Trump cambie de rumbo o retrase sus planes. Pero por ahora, el presidente no ofrece disculpas por las turbulencias económicas.

“Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”, arremetió Trump el lunes en su plataforma Truth Social, y agregó que elevará los aranceles sobre todos los automóviles y autopartes canadienses y sobre el acero al 50% en 2027. “¡NO NECESITAMOS A CANADÁ, ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS!”.

El máximo responsable de comercio de Trump restó importancia a la disputa con un tono más calmado. “Esto es algo en lo que, en realidad, no esperamos un impacto enorme”, dijo a reporteros el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afuera del Ala Oeste.

El vicepresidente del país, JD Vance, visitó Maine el lunes, donde elogió a “nuestra muy independiente amiga Susan Collins" y aseguró a los votantes que “somos muy conscientes de que Maine es un estado fronterizo con Canadá”. Indicó que el gobierno está tratando de garantizar que Maine “obtenga un trato justo”.

Collins no apareció junto a Vance el lunes ni durante su último viaje a Maine. Hizo campaña por su cuenta mientras intenta contener el desafío del candidato demócrata, Troy Jackson, un exlíder legislativo estatal.

Jackson, que trabajó como maderero antes de entrar en política, sostuvo que los aranceles son otro ejemplo de cómo Collins no hace suficiente para plantarse ante el presidente.

“Troy pasó la mayor parte de su vida trabajando a lo largo de la frontera con Canadá, así que sabe lo importante que es esta relación para la economía de Maine”, indicó su vocero, Dan Gottlieb.

Los republicanos intentan defender el control del Senado

Trump no ocultó su afinidad por los aranceles durante la campaña para su regreso a la Casa Blanca, cuando prometió que unos impuestos más altos a las importaciones generarían una ganancia inesperada para el Tesoro de Estados Unidos y reforzarían la producción nacional. Pero las preocupaciones por la inflación y el costo de vida no han disminuido, incluso en estados con contiendas clave este año.

Maine, Ohio, Michigan y Alaska cuentan con industrias —entre ellas pesca, autopartes, madera y productos agrícolas— que exportan a través de la frontera norte, mientras que las importaciones canadienses se venden en una serie de minoristas de Estados Unidos.

Iowa, donde también se librará una reñida elección para el Senado, no limita con Canadá ni con sus aguas, pero aun así exporta más bienes al país vecino a cualquier otra nación.

Majority Forward, un comité de acción política vinculado a los demócratas del Senado, ya emitió comerciales en televisión contra el senador republicano de Alaska, Dan Sullivan, durante el cierre parcial del gobierno del año pasado.

“Los aranceles están golpeando con más fuerza a Alaska", decía el mensaje. “Llama a Dan Sullivan y dile… que deje de aumentar nuestros costos”.

El comercio es clave en Ohio

El exsenador de Ohio Sherrod Brown intenta regresar a Washington desbancando al republicano Jon Husted. Durante mucho tiempo, Brown ha sido un demócrata proteccionista cercano a los sindicatos. Pero se ha posicionado en contra del enfoque de Trump alegando que una cosa es adoptar una postura agresiva frente a una potencia económica rival como China y otra imponer aranceles desiguales e impredecibles a naciones vecinas.

Husted firmó a principios de año una carta bipartidista en la que se instaba al gobierno a proceder con cautela en la renegociación de un acuerdo comercial con Canadá y México. Pero también ha respaldado las políticas económicas de la Casa Blanca, y recientemente apareció con Vance en una planta siderúrgica de Ohio para elogiar la agenda económica de la Casa Blanca.

“Hoy es un nuevo día, de verdad lo es”, sostuvo Husted. “Es un nuevo día gracias a la agenda de ‘Estados Unidos primero’”.

Brown aún no ha criticado a Husted por los aranceles a Canadá, sino que se ha concentrado en el apoyo del senador a los centros de datos y en la guerra de Trump con Irán. Pero la portavoz de Senate Majority PAC, Lauren French, dijo que la pelea por las nuevos gravámenes al país vecino encaja perfectamente en el argumento más amplio que Brown y otros demócratas están planteando sobre Trump y sus aliados.

“Es otra prueba más para el argumento de que este es un tipo que sigue aumentando tus costos sin ninguna razón”, manifestó.

Vance dice que Trump quiere “equidad”

Short dijo que el proteccionismo del primer mandato de Trump fue más fácil de defender porque estaba más centrado en China. En su regreso a la presidencia, “hemos alienado tanto a nuestros socios comerciales habituales que parte de su represalia ha sido no comprar productos agrícolas”, cortando así los mercados de sustitución para cualquier comercio perdido con Beijing, manifestó Short.

En Maine, Vance insistió en que Trump solo quiere igualar las condiciones con Canadá.

“No esperan que nadie contraataque”, dijo Vance. “Estamos hartos de eso”.

También criticó a Canadá por tratar a China de manera más justa que a Estados Unidos en las negociaciones comerciales.

“Se acabó”, afirmó el vicepresidente. “Esperamos equidad en nuestra política comercial”.

Collins expresó un objetivo distinto.

“De verdad quiero que volvamos a la relación muy amistosa y económicamente beneficiosa que tenemos con nuestros vecinos canadienses”, expresó.

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Barrow informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, y Seung Min Kim en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.