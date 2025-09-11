Compañías surcoreanas tendrán problemas para invertir en EEUU sin mejor sistema de visas: presidente

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, afirmó el jueves que las empresas surcoreanas tendrán dificultades para mantener inversiones en Estados Unidos si éste no mejora su sistema de visas para los trabajadores coreanos.

Lee hizo sus comentarios en una conferencia de prensa mientras hablaba sobre la detención de más de 300 trabajadores surcoreanos tras la redada de inmigración del 4 de septiembre en una fábrica de baterías en construcción en la planta automotriz de Hyundai en Georgia.

Lee expresó que los trabajadores coreanos serán repatriados el viernes en un avión chárter.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.