Cae rial iraní a un nuevo mínimo, generando temores de alzas en precios de alimentos

La moneda de Irán, el rial, cayó el lunes a un nuevo mínimo histórico de más de 1,3 millones por dólar estadounidense, agravando el colapso de la moneda menos de dos semanas después que rebasara por primera vez la marca de 1,2 millones por dólar ante la presión de las sanciones y las tensiones regionales.

Los operadores de divisas en Teherán fijaron el dólar por encima de 1,3 millones de riales, subrayando la rapidez de la caída desde el 3 de diciembre, cuando el rial alcanzó lo que entonces era un mínimo histórico.

La rápida depreciación está agravando las presiones inflacionarias, elevando los precios de los alimentos y otras necesidades diarias y tensando aún más los presupuestos familiares, una tendencia que podría intensificarse por un cambio en el precio de la gasolina aplicado en días recientes.

El sábado, Irán añadió un tercer ajuste de precios de la gasolina, el primero importante en la fijación de precios de combustible desde un aumento de precios en 2019 que provocó protestas a nivel nacional y una represión que, según reportes, dejó más de 300 muertos.

Bajo el sistema actualizado, los automovilistas continúan recibiendo 60 litros al mes a la tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro y otros 100 litros a 30.000 riales, pero cualquier compra adicional ahora cuesta más de tres veces el precio original subsidiado. Aunque la gasolina en Irán sigue siendo de las más baratas del mundo, los economistas advierten que el cambio podría avivar la inflación en un momento en que el rial, que se debilita rápidamente, ya está elevando el costo de los alimentos y otros bienes básicos.

La caída se produce al tiempo que los esfuerzos para revivir las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán parecen estancados y persiste la incertidumbre sobre el riesgo de un nuevo conflicto tras la guerra de 12 días en junio entre Irán e Israel. Muchos iraníes también temen la posibilidad de una confrontación más amplia que podría involucrar a Estados Unidos, aumentando la ansiedad en el mercado.

La economía de Irán ha sido golpeada durante años por sanciones internacionales, particularmente después que el presidente estadounidense Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018. En el momento en que se implementó el acuerdo de 2015 —que redujo drásticamente el enriquecimiento de uranio y las reservas de Irán a cambio de alivio de sanciones— el rial se cotizaba a aproximadamente 32.000 por dólar.

Después que Trump regresara a la Casa Blanca para un segundo mandato en enero, su gobierno revivió una campaña de “máxima presión”, ampliando las sanciones que apuntan al sector financiero de Irán y a las exportaciones de energía. Washington ha vuelto a perseguir a las empresas involucradas en el comercio de petróleo crudo iraní, incluidas las ventas con descuento a compradores en China, según declaraciones de Estados Unidos.

Se registró más presión a finales de septiembre, cuando Naciones Unidas reimpuso sanciones relacionadas con el programa nuclear de Irán a través de lo que los diplomáticos describieron como el mecanismo de “retroceso”. Esas medidas congelaron una vez más los activos iraníes en el extranjero, frenaron las transacciones de armas con Teherán e impusieron sanciones relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán.

Los economistas advierten que la aceleración del declive del rial corre el riesgo de alimentar un ciclo vicioso de precios más altos y poder adquisitivo reducido, particularmente para productos básicos como la carne y el arroz que son cruciales en la dieta iraní. Para muchos iraníes, el último mínimo histórico refuerza las preocupaciones de que el alivio sigue siendo distante mientras la diplomacia fracasa y las sanciones se endurecen.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.