El apoyo a Israel en EEUU decae mientras demócratas se vuelven más críticos, según sondeo AP-NORC

Tras décadas de un respaldo bipartidista fiable a Israel, una nueva encuesta de AP-NORC revela una erosión drástica del apoyo al viejo aliado de Estados Unidos, con una oposición creciente entre los demócratas y señales de división entre los republicanos.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC llega en un momento en que un tema de política exterior que antes concitaba consenso está polarizando cada vez más a los estadounidenses por líneas partidistas y generacionales, impulsado por las críticas a la conducta de Israel casi tres años después del estallido de su guerra más reciente con Hamás en la Franja de Gaza.

Aproximadamente un tercio de los adultos en Estados Unidos —incluida cerca de la mitad de los demócratas— cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos durante la guerra en Gaza, una acusación que han formulado algunas organizaciones de derechos humanos y que Israel y el gobierno de Estados Unidos han negado con vehemencia. Cerca de 2 de cada 10 estadounidenses dicen que Israel no lo ha hecho y el resto, alrededor de la mitad, no sabe lo suficiente como para afirmarlo.

Una proporción similar, el 30%, de los adultos judíos dice que Israel ha cometido genocidio, aunque cerca de la mitad, el 49%, afirma que no.

Harold Kalmus, un demócrata de 69 años de Arden, Delaware, que se describe como judío de nacimiento, dijo que recuerda sentirse orgulloso de Israel cuando era más joven. Ya no.

“Me doy cuenta de que hay una amenaza de Hamás. Y me doy cuenta de que están en una situación muy difícil, pero lo que han hecho es simplemente un horror indecible”, dijo sobre la acción militar de Israel contra los palestinos. “Están tratando de borrar una civilización, en lo que a mí respecta”.

Los hallazgos muestran una marcada erosión de las opiniones sobre Israel en Estados Unidos, casi tres años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos en Israel, principalmente civiles, mientras 251 rehenes fueron llevados de vuelta a Gaza. Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, que no distingue entre muertes de civiles y de combatientes, incluidos más de 1.000 fallecidos desde el inicio del más reciente alto el fuego.

Según otras encuestas, las simpatías de los estadounidenses habían estado desplazándose hacia los palestinos y alejándose de los israelíes desde alrededor de 2020, pero se han desplomado desde que comenzó la guerra más reciente en Gaza.

Muchos estadounidenses, cerca de 4 de cada 10, no saben lo suficiente como para decir si la respuesta militar inmediata de Israel al ataque de Hamás o sus operaciones militares en curso estaban justificadas. Entre quienes sí tenían una opinión en cada caso, la mayoría dice que la represalia inicial estuvo justificada, pero una mayoría considera que sus acciones actuales no lo están.

Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos judíos dijeron que la respuesta inicial de Israel estuvo justificada, pero sólo cerca de 4 de cada 10 creen eso respecto de sus operaciones en curso.

Apenas alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos considera a Israel un asunto “extremadamente” o “muy” importante para ellos en lo personal. Pero ha sido un tema candente en la política estadounidense, mientras la relación entre ambos países sigue tensa, a solo cuatro meses de que unas elecciones legislativas de medio mandato de alto riesgo determinen el equilibrio de poder en el Congreso para los dos últimos años del presidente Donald Trump en el cargo. El vicepresidente JD Vance criticó recientemente a líderes israelíes que han expresado frustración con Trump, mientras críticos abiertos de Israel derrotaron recientemente a demócratas respaldados por la corriente dominante del partido en primarias de Nueva York y Colorado.

Demócratas: cae el apoyo a Israel

La encuesta de AP-NORC revela un giro decisivo dentro del Partido Demócrata.

Aproximadamente el 58% de los demócratas dice ahora que Estados Unidos es “demasiado favorable” a los israelíes, frente al 45% en una encuesta de AP-NORC de enero de 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden estaba en el cargo. Eso incluye al 51% de los demócratas judíos en la nueva encuesta.

Cerca de 6 de cada 10 demócratas, el 62%, dicen que Estados Unidos “no apoya lo suficiente” a los palestinos, frente al 49% en 2024. Los demócratas más jóvenes —los de 45 años o menos— siguen siendo más propensos que los mayores a decir que Estados Unidos “no apoya lo suficiente” a los palestinos, pero los demócratas de mayor edad están alcanzando a sus pares más jóvenes. Aproximadamente el 57% de los demócratas mayores dice ahora que Estados Unidos debería hacer más por los palestinos, frente al 39% de hace dos años.

Joy Jennik, una demócrata de 73 años de Brookfield, Wisconsin, comentó que no tenía opiniones firmes sobre la relación de Estados Unidos con Israel hasta después del ataque de Hamás del 7 de octubre.

Ahora cree que Israel es culpable de genocidio.

“La Franja de Gaza, no queda mucho de ella. Esa pobre gente apenas vive”, dijo Jennik, una maestra jubilada de economía doméstica.

El Partido Republicano mantiene su apoyo a Israel, pero menos entre los jóvenes

Sólo una pequeña fracción de los republicanos, el 13%, describe las acciones de Israel como genocidio, aunque hay una aparente brecha de edad. Cerca de 2 de cada 10 republicanos menores de 45 años dicen que Israel ha cometido genocidio, mientras alrededor de 1 de cada 10 republicanos de 45 años o más dice lo mismo.

En general, el 60% de los republicanos describe el apoyo de Estados Unidos a Israel como “más o menos correcto”. Sólo cerca de 2 de cada 10 republicanos dicen que Estados Unidos es “demasiado favorable” a los israelíes, aunque los republicanos menores de 45 años son más propensos a decirlo.

La proporción de republicanos en general que dice que Estados Unidos es “demasiado favorable” a Israel no ha cambiado de manera significativa desde 2024, pero la proporción que dice que Estados Unidos “no apoya lo suficiente” se ha reducido del 39% al 15%.

Mike Cardona, un republicano de 70 años de los suburbios de Phoenix, dijo que está satisfecho con el nivel de apoyo que Estados Unidos le está dando a Israel y rechaza la idea de que Israel haya cometido genocidio.

“Ojalá hubieran entrado con más fuerza y mejor”, dijo Cardona, un vendedor jubilado de suministros industriales, sobre la acción militar de Israel en Gaza. “Por desgracia, algunos inocentes resultarán heridos, pero Hamás y Hezbollah nunca tomaron eso en consideración cuando estaban matando niños y mujeres en Israel”.

Netanyahu es muy impopular, mientras que las opiniones sobre Mamdani están divididas

En entrevistas, varios encuestados recalcaron que sus críticas a Israel estaban centradas en sus líderes, especialmente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien se percibe como estrechamente alineado con Trump tras repetidos choques con presidentes demócratas.

En general, solo el 20% de los adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable del primer ministro israelí, mientras cerca del doble, el 38%, tiene una opinión desfavorable. Aproximadamente el 41% no sabe lo suficiente como para tener una opinión.

Netanyahu es particularmente impopular entre los adultos judíos: cerca de 6 de cada 10 lo ven de manera desfavorable, mientras alrededor de un tercio lo ve de forma positiva.

Los adultos más jóvenes, independientemente del partido, son más propensos que los mayores a decir que no tienen una opinión sobre Netanyahu. Pero mientras los republicanos mayores ven a Netanyahu más positivamente que negativamente, las opiniones de los republicanos jóvenes se inclinan hacia lo desfavorable.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha destacado como un crítico abierto de Israel, y el 27% de los adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable del socialista demócrata de 34 años. Otro 28% de los adultos en Estados Unidos tiene una opinión desfavorable, mientras el 44% no sabe lo suficiente como para afirmarlo.

Los adultos judíos, que en su gran mayoría se identifican como demócratas, tienen una visión más positiva de Mamdani que de Netanyahu: el 44% ve positivamente al alcalde de la ciudad de Nueva York, el 39% lo ve negativamente y el 17% dice que no sabe lo suficiente como para afirmarlo.

Aproximadamente la mitad de los demócratas en general tiene una impresión favorable de Mamdani y sólo cerca de 1 de cada 10 tiene una opinión desfavorable de él, mientras el resto, alrededor del 39%, no tiene una opinión.

Mientras tanto, la relación entre Estados Unidos e Israel no está en la mente de muchos estadounidenses cuando piensan en las próximas elecciones legislativas de medio mandato.

Para personas como Michael Ripka, un tramoyista de 34 años de Casper, Wyoming, que por lo general vota republicano, la economía es por mucho lo más importante en lo que piensa.

“Todo está carísimo”, dijo. Los conflictos en Oriente Medio, añadió, son “100% una distracción muy grande”.

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Sanders informó desde Washington.

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La encuesta de AP-NORC a 3.040 adultos se realizó del 11 al 17 de junio utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. La encuesta incluyó entrevistas con 1.022 adultos judíos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 2,8 puntos porcentuales y el margen de error muestral para los adultos judíos es de más o menos 5,0 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.