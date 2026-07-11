Automotrices alemanas sufren fuerte caída de ventas en China ante una mayor competencia

Los principales fabricantes de autos alemanes registraron fuertes caídas trimestrales de ventas en China, a medida que se debilitaba la demanda interna y se intensificaba la competencia en el mayor mercado automotor del mundo.

En Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW y Porsche, las ventas en China del trimestre abril-junio se desplomaron entre un 30% y un 41% en comparación con el mismo periodo de hace un año, según datos de las compañías publicados durante la última semana.

En el primer semestre de este año, todos reportaron una caída interanual de más del 20% en China. La disminución de las ventas en China ha presionado sus ganancias generales y, en algunos casos, ha compensado los avances de otras regiones.

Esto también ocurre en un momento en que estos fabricantes alemanes tradicionales se enfrentan a una competencia intensificada de automotrices chinas fuera de China, incluso en Europa, a medida que marcas chinas líderes como BYD avanzan en el extranjero.

Lei Xing, analista independiente del sector automotor, señaló que las más recientes caídas trimestrales de ventas fueron de las más pronunciadas para las automotrices alemanas en China.

El grupo Volkswagen, por ejemplo, vio caer las entregas en China un 36,6% durante el trimestre, hasta 424.300 vehículos, lo que arrastró sus ventas globales a una baja del 8,6%, aun cuando las entregas aumentaron en Europa y las Américas.

El grupo automotor con sede en Wolfsburgo, Alemania, que ha apostado fuerte por el mercado chino, indicó que recortará su gama de modelos hasta en la mitad tras las más recientes caídas de ventas.

La prolongada crisis del sector inmobiliario en China y una desaceleración económica han afectado el ánimo de los consumidores, y más personas evitan compras de alto valor. La fuerte competencia en su mercado automotor interno y una feroz guerra de precios de varios años también han golpeado a muchas automotrices europeas, ya que los conductores optan por marcas chinas más asequibles.

Porsche, parte del grupo Volkswagen, calificó el entorno del mercado chino como “desafiante” en un comunicado, y Mercedes-Benz señaló que China enfrenta “un mercado general y un entorno macroeconómico significativamente más débiles”.

Las ventas de automóviles de pasajeros en China cayeron un 24% en el primer semestre de este año, hasta casi 8,3 millones, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, un grupo del sector.

La consultora AlixPartners prevé que las ventas de vehículos ligeros, incluidos los automóviles de pasajeros, en China probablemente caerán alrededor de un 10% en el conjunto de este año.

A medida que las marcas chinas se vuelven cada vez más preferidas en China, Stephen Dyer, responsable para Asia-Pacífico de la práctica automotriz de AlixPartners, comentó en una sesión informativa el mes pasado: “Los fabricantes extranjeros van a tener que luchar por cada cuota de mercado”.

Los grupos automotores alemanes siguen siendo mucho más fuertes en la fabricación de vehículos con motor de combustión interna, como los autos de gasolina, que en vehículos eléctricos, señaló Chris Liu, del grupo de investigación y asesoría Omdia, en un momento en que las ventas de vehículos eléctricos en China están funcionando mejor que las de los vehículos convencionales de combustible.

“Los fabricantes alemanes están soportando la mayor parte del golpe”, afirmó Xing, el analista independiente.

Dyer añadió que las automotrices chinas también tienen una ventaja competitiva sobre los fabricantes extranjeros, ya que por lo general actualizan su gama de modelos con mucha más frecuencia que sus rivales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.