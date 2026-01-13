Gobernador de Wisconsin cuestiona propuesta de prohibir redadas migratorias en ciertos lugares

El gobernador demócrata de Wisconsin está cuestionando si la propuesta de su propia vicegobernadora para prohibir las redadas migratorias en juzgados, escuelas, guarderías y otros lugares debe ser aceptada.

El gobernador Tony Evers cuestiona la idea de su vicegobernadora Sara Rodriguez, quien el lunes propuso prohibir redadas migratorias en juzgados, hospitales, clínicas de salud, centros de cuidado infantil, guarderías, escuelas, instituciones de educación superior, refugios para víctimas de violencia doméstica y lugares de culto.

Rodriguez, también demócrata, se postula para gobernadora este año después de que Evers decidiera no buscar un tercer mandato. Es una de varios demócratas que compiten para suceder a Evers en la carrera abierta. Evers y Rodriguez fueron elegidos juntos en 2022 después de que Rodriguez ganara la primaria para vicegobernadora.

Rodriguez dijo que habría excepciones si hay una orden judicial o una amenaza inmediata a la seguridad pública.

“No estoy seguro de que tengamos la capacidad de hacer eso”, respondió Evers cuando se le preguntó sobre su propuesta en una rueda de prensa el lunes.

También expresó preocupación sobre cómo tal medida sería recibida por la administración del presidente Donald Trump.

“Podemos echarle un vistazo a eso, pero creo que prohibir cosas absolutamente aumentará las acciones de nuestra gente en Washington, D.C.”, dijo Evers a los periodistas. “No tienden a abordar esas cosas de manera adecuada”.

Rodriguez presentó su plan después de que un agente de inmigración matara a tiros a Renee Good en el vecino estado de Minnesota la semana pasada. Ese asesinato ha provocado protestas en todo el país, incluyendo en Wisconsin, en oposición a las operaciones agresivas de deportación de Trump.

Minnesota, junto con las municipalidades de Minneapolis y St. Paul, demandaron a la administración Trump el lunes para intentar detener las agresivas redadas migratorias. La demanda busca una orden de restricción temporal para detener las acciones o limitar la operación.

La propuesta de Rodriguez para limitar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Wisconsin se basa en gran medida en propuestas que se están ofreciendo en otros estados controlados por demócratas, incluidos California, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey.

Rodriguez también está pidiendo que todos los agentes de ICE que operan en Wisconsin estén sin máscaras, claramente identificados y usando una cámara corporal.

“Nadie debería tener miedo de dejar a sus hijos en la escuela, buscar atención médica, ir a la corte o asistir a un servicio religioso porque las acciones de aplicación están ocurriendo sin reglas claras o responsabilidad,” declaró Rodriguez.

Cuando se le preguntó si los agentes de ICE eran bienvenidos en Wisconsin, Evers respondió: “Creo que podemos manejarnos nosotros mismos, francamente. No veo la necesidad de que el gobierno federal venga a nuestro estado y tome decisiones que podemos tomar en el estado”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.