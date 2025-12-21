Arabia Saudí amplía discretamente el acceso a su única tienda de alcohol para no musulmanes

Arabia Saudí ha ampliado discretamente el acceso a su única tienda que vende alcohol, permitiendo a residentes extranjeros adinerados comprar bebidas alcohólicas dentro del experimento de liberalización del reino antes ultraconservador.

No ha habido un anuncio oficial de la decisión, pero la noticia se ha difundido, y ahora se pueden ver largas filas de autos y personas en la discreta tienda sin identificar en el Barrio Diplomático de la capital saudí, Riad.

La tienda abrió en enero de 2024 para diplomáticos no musulmanes. Las nuevas reglas permiten comprar también a los extranjeros no musulmanes que poseen Residencia Premium. Ese permiso de residencia se otorga a extranjeros con habilidades especializadas, inversionistas y emprendedores.

Arabia Saudí, hogar de los sitios más sagrados del Islam, prohíbe el alcohol desde principios de la década de 1950. La tienda está ampliamente considerada como una forma de probar cautelosamente la venta controlada de alcohol.

El gobernante de facto de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y su padre, el rey Salman, han mantenido una política de liberalización drástica en el reino con el objetivo de atraer turismo, impulsar negocios internacionales y reducir la dependencia económica del petróleo crudo.

El reino, que se adhiere a la ley islámica sharía, ha abierto cines, permitido conducir a las mujeres y ha organizado grandes festivales de música. Pero el discurso político y la disidencia siguen estrictamente criminalizados, potencialmente con la pena de muerte.

El alcohol sigue prohibido para el público en general.

La tienda sin marcar se asemeja a una tienda libre de impuestos. No se ha hecho público quién es el propietario.

La seguridad es estricta. Cada visitante está sujeto a verificaciones de elegibilidad y cacheos antes de entrar. Los celulares y cámaras están prohibidos en el interior, y el personal incluso inspecciona las gafas en busca de lentes inteligentes.

La Associated Press habló con varios clientes que salían de la tienda. Hablaron bajo condición de anonimato debido al estigma en torno al alcohol.

Los precios son notablemente elevados, dijeron. Los diplomáticos están exentos de impuestos sobre sus compras, pero los titulares de Residencia Premium no lo están.

Los clientes describieron la tienda como relativamente bien surtida, aunque algunos dijeron que la selección de cerveza y vino era limitada.

El permiso de Residencia Premium fue creado como parte del impulso del reino para atraer experiencia global. A diferencia de otras residencias, no requiere un patrocinador saudí, y ofrece beneficios que incluyen el derecho a poseer propiedades, iniciar un negocio y patrocinar a la familia. Requiere altos ingresos o grandes inversiones para calificar.

Los saudíes y otros residentes que desean una bebida a menudo viajan a la isla vecina de Bahréin, donde el alcohol está legalmente disponible para musulmanes y no musulmanes. Los fines de semana y días festivos, la isla ve una afluencia de visitantes de Arabia Saudí y de todo el Golfo, convirtiéndola en un destino popular. Una opción más cara es ir a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos.

Otros recurren al alcohol de contrabando, que puede ser extremadamente caro, o al licor clandestino, a menudo casero y arriesgado, que se produce con materiales inseguros.

Algunas personas en Arabia Saudí disfrutan de bebidas sin alcohol como sustituto de la verdadera o para transmitir la imagen del consumo de alcohol, y a menudo se toman fotos para las redes sociales. En eventos y festivales importantes, no es raro ver largas filas formándose en los puestos de cerveza sin alcohol, especialmente entre los jóvenes saudíes y visitantes que buscan participar en el ambiente.

El rey Abdulaziz, monarca fundador de Arabia Saudí, prohibió la venta de alcohol después de un incidente en 1951 en el que uno de sus hijos, el príncipe Mishari, se embriagó y usó una escopeta para matar al vicecónsul británico Cyril Ousman en Yeda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.