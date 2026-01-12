Apple usará Google para mejorar Siri y añadir funciones de IA al iPhone

Apple usará a Google para mejorar su asistente virtual Siri y llevar otras características de inteligencia artificial al iPhone, mientras la empresa pionera intenta ponerse al día en la última moda tecnológica.

El acuerdo que permite a Apple aprovechar la tecnología de inteligencia artificial de Google fue revelado el lunes en un comunicado conjunto de las potencias de Silicon Valley. La asociación se basará en la tecnología Gemini de Google para personalizar un conjunto de características de inteligencia artificial denominadas "Apple Intelligence" en el iPhone y otros productos.

Después de que Google y otros tomaran la delantera en la carrera de la inteligencia artificial, Apple prometió plantar su primera gran apuesta en el campo con una serie de nuevas características que debían llegar al iPhone en 2024 como parte de una anunciada actualización de software.

Sin embargo, muchas de las características de inteligencia artificial de Apple aún están en fase de desarrollo, mientras que Google y Samsung han estado implementando más de la tecnología en sus propios dispositivos. Una de las omisiones más evidentes de inteligencia artificial en el iPhone ha sido una prometida renovación de Siri que se suponía transformaría al asistente, a menudo confundido, en un multitarea más conversacional y versátil.

Google incluso se burló sutilmente de las deficiencias de inteligencia artificial del iPhone en anuncios que promocionaban el lanzamiento de su último teléfono Pixel el verano pasado.

Los errores de Apple en inteligencia artificial llevaron a la empresa de Cupertino, California, a reconocer el año pasado que la actualización de Siri no ocurriría hasta entrado el 2026.

Lograr que Apple respalde su inteligencia artificial representa un triunfo para Google, que ha estado lanzando constantemente más características basadas en su tecnología Gemini en su motor de búsqueda y Gmail. El progreso ha intensificado la competencia de Google con OpenAI y su chatbot ChatGPT, que ya tiene un acuerdo con Apple que lo convierte en una opción en el iPhone.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, elogió el acuerdo de Apple como un "momento de validación importante para Google" en una nota de investigación el lunes.

Los avances de Google en inteligencia artificial han ayudado a su empresa matriz, Alphabet Inc., a volverse ligeramente más valiosa que Apple en la evaluación de los inversores. Alphabet marcó un hito el lunes cuando superó un valor de mercado de 4 billones de dólares por primera vez durante las operaciones de la mañana antes de caer por debajo de ese umbral más tarde en la sesión.

Aun así, el valor de mercado de Alphabet se mantuvo alrededor de 150.000 millones de dólares por encima de Apple, que durante años fue considerada la empresa más valiosa del mundo antes de que el auge de la inteligencia artificial cambiara las reglas del juego.

Otras tres empresas se han unido al club de los 4 billones de dólares en el último año, con el fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia convirtiéndose en la primera en julio pasado. Apple y Microsoft también rompieron la barrera el año pasado, aunque los valores de mercado de esos dos rivales ahora están por debajo de los 4 billones de dólares.

El valor de mercado de Nvidia superó brevemente los 5 billones de dólares a finales de octubre, antes de retroceder en medio de preocupaciones recurrentes de que los cientos de miles de millones de dólares que se están invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial podrían estar creando una burbuja que eventualmente estallará. Con sus conjuntos de chips diseñados para inteligencia artificial aún en alta demanda, Nvidia se mantiene en la cima con un valor de mercado de 4,5 billones de dólares.

El precio de las acciones de Alphabet ha estado en alza desde principios de septiembre, cuando Google esquivó el intento del gobierno de desmantelar su imperio de internet tras un fallo el año pasado que calificó a su omnipresente motor de búsqueda como un monopolio ilegal.

En un esfuerzo por prevenir más abusos, un juez federal que supervisa el caso ordenó una reorganización que los inversores interpretaron ampliamente como un relativo tirón de orejas, resultando en un aumento del 36% en el precio de las acciones de Alphabet desde entonces, lo que ha creado 1,5 billones de dólares adicionales en riqueza para los accionistas.

El fallo también dejó la puerta abierta para una alianza de larga data en búsqueda entre Google y Apple. Google paga a Apple más de 20.000 millones de dólares anualmente para ser el motor de búsqueda preferido en el iPhone y otros productos de Apple, un arreglo que aún está permitido con algunas modificaciones bajo la decisión del juez en el caso de búsqueda.

