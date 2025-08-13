Amazon amplía su servicio de entrega de perecederos; presiona a rivales como Walmart y Target

Amazon lanzó un servicio donde sus miembros Prime pueden pedir sus arándanos y leche al mismo tiempo que sus baterías, camisetas y otros artículos básicos.

El gigante de las ventas por internet dijo que los clientes en más de 1.000 ciudades y pueblos ahora tendrán acceso a comestibles frescos con su servicio de entrega gratuita el mismo día en pedidos superiores a 25 dólares para miembros Prime, y hay planes para alcanzar más de 2.300 para finales de año.

El movimiento marca una de las expansiones más significativas en comestibles para el minorista en línea, mientras Amazon introduce miles de artículos de alimentos perecederos en su red logística existente. Se espera que la expansión ejerza más presión sobre los servicios de entrega de comestibles ofrecidos por rivales como Walmart, Kroger y Target, cuyas acciones sufrieron un golpe en las primeras operaciones del miércoles.

Las acciones de Amazon subieron un 1%.

Amazon dijo que si un pedido no cumple con el mínimo, los miembros aún pueden elegir la entrega el mismo día por una tarifa de 2,99 dólares. Para los clientes sin una membresía Prime, el servicio está disponible con una tarifa de 12,99, independientemente del tamaño del pedido.

En el pasado, los pedidos de comestibles de los suscriptores Prime se cumplían a través de Amazon Fresh o Whole Foods.

Los miembros Prime pagan 14,99 dólares mensuales o 149 anuales.

"Estamos innovando continuamente para hacer que las compras de comestibles sean más simples, rápidas y asequibles para nuestros clientes, especialmente los miembros Prime”, indicó Doug Herrington, director general de Worldwide Amazon Stores. “Al introducir comestibles frescos en nuestro servicio de Entrega el Mismo Día, estamos creando una experiencia rápida y fácil para los clientes”.

Herrington señaló que los clientes pueden pedir leche junto con electrónicos; naranjas, manzanas, papas y una novela de misterio; y pizza congelada al mismo tiempo que herramientas para su próximo proyecto de mejora del hogar, y pagar con un solo carrito y recibir todo en su puerta en cuestión de horas.

Amazon dijo que generó más de 100.000 millones de dólares en ventas brutas de comestibles y artículos esenciales para el hogar el año pasado, sin incluir las ventas de Whole Foods Market y Amazon Fresh.

En junio, Amazon anunció una inversión de más de 4.000 millones de dólares para triplicar el tamaño de su red de entrega para 2026, con un enfoque en pueblos pequeños y comunidades rurales en todo el país.

También señaló que está utilizando inteligencia artificial para ayudar a predecir las preferencias locales de los clientes, de modo que pueda almacenar artículos populares junto con artículos dirigidos a comunidades específicas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.