La esposa de un hombre que recientemente fue sentenciado a menos de cinco años de prisión por asfixiar a una mujer durante el sexo ha dicho que la “defensa del sexo duro” trivializa la violencia contra la mujer.

Sam Pybus fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel en septiembre por matar a Sophie Moss, una mujer vulnerable de 33 años que tiene dos hijos pequeños, en su casa en Darlington en el condado de Durham.

El tribunal de la corona de Teesside escuchó que Pybus, que solo tendrá que cumplir la mitad de su condena en prisión, ejerció presión “prolongada” en el cuello de Moss durante decenas de segundos o minutos, mientras mantenían relaciones sexuales consensuadas en las primeras horas del 7 de febrero.

En declaraciones a The Independent, Louise Pybus, una profesora de inglés que estuvo casada con Pybus durante casi cinco años, pero ahora se está divorciando de él, dijo: “Estoy desesperada no solo por que se extienda su sentencia, sino que quiero asegurarme de que ningún otra hombre puede usar la 'defensa del sexo duro', que es simplemente trivializar la violencia contra mujeres y chicas”.

La muerte de Moss se produce después de que la defensa del llamado “sexo duro” fuera penalizada en el Reino Unido a finales de abril, a través de la ley de abuso doméstico, con activistas celebrando la decisión de abordar el creciente número de asesinos que afirman que las mujeres murieron durante el sexo duro en procedimientos judiciales.

Un número cada vez mayor de mujeres resultan gravemente heridas y mueren en incidentes denominados "juegos sexuales que salieron mal". En 1996, dos mujeres por año fueron asesinadas o heridas durante lo que los acusados denominaron "sexo duro consensuado", pero esta cifra se había disparado a 20 mujeres en 2016.

Louise, que vive cerca de Darlington, afirmó que su esposo la sometió a abuso emocional y violencia sexual durante su relación.

"Hace unos meses, tenía miedo por mi seguridad y estaba tratando de obtener una orden de no abuso", declaró.

Leer más: Liberan a hombre detenido por el asesinato de Sabina Nessa

Las órdenes de no abuso, que pueden durar toda la vida, a menudo restringen dónde pueden ir los abusadores o a quién pueden acercarse, y pueden usarse para evitar que una pareja o expareja use o amenace con violencia contra una víctima o su hijo.

Louise agregó: “Lo he bloqueado para que no intente escribirme desde prisión. Las cartas que me envió desde la cárcel demuestran que parece que no se ha responsabilizado de sus actos”.

Pybus, que había estado viendo a Moss durante tres años, había consumido 24 botellas de cerveza Amstel en el transcurso de 10 horas el día que asesinó a Moss.

"Salió de nuestra casa mientras yo dormía", dijo a The Independent la mujer de 29 años. “Condujo hasta el piso de Sophie después de beber 24 botellas de cerveza, eso es lo que han dicho los tribunales, pero fue más que eso. Rompimos cuando cometió ese acto atroz”.

Aseguró que no tenía idea de que su esposo de 32 años había tenido una aventura hasta que la policía le informó de lo sucedido y agregó que los detectives inicialmente dijeron que había sido arrestado bajo sospecha de asesinato sin decirle quién era la víctima.

Louise agregó: “Pero luego dos detectives dijeron que necesitaban entrevistarme nuevamente. Preguntaron '¿Pybus alguna vez te estranguló durante el sexo?' Lo hizo al comienzo de nuestra relación y yo no quería que lo hiciera. Rápidamente tuvo la impresión de que yo no quería, luego se detuvo".

Louise, quien casi ha terminado un doctorado en lingüística, afirmó que su esposo la manipulaba durante su relación.

“El engaño no es el foco, es la falta de respeto por las mujeres lo que me enfurece”, agregó. “No me respetaba en absoluto. Nunca se disculpó por nada. Era muy bueno interpretando a la víctima. No podía ver las cosas desde la perspectiva de otras personas".

Louise, quien aseguró que hizo la mayor parte de las tareas del hogar durante su relación, explicó que el caso ha tenido un impacto profundo en su salud mental.

“Todavía estoy tomando sedantes para dormir por la noche. No puedo dormir sin ellos. Me rompe el corazón que Sophie Moss haya tenido dos hijos que van a poder ver la forma en que murió su madre y que se le hizo responsable de su propia muerte.

“Él la estaba explotando y aprovechándose de ella. No fue una aventura, no fue una relación, ya que ella era una mujer vulnerable", añadió.

La decisión de imponer a Pybus una sentencia de menos de media década en la cárcel provocó una feroz reacción entre políticos, activistas y miembros del público. Los parlamentarios dijeron anteriormente a The Independent que la sentencia máxima por robar mascotas es más larga que la sentencia de cárcel dictada a Pybus, advirtiendo que su condena es "una parodia de la justicia" que les dice a las mujeres que sus vidas no importan.

A principios de mes, el gobierno reveló que se implementará un nuevo delito penal de secuestro de mascotas, después de un aumento en los robos durante la pandemia, pero aún no se ha revelado una pena máxima de cárcel para este crimen. El robo de mascotas actualmente se rige por la Ley de Robo de 1968 con una sentencia de cárcel máxima de siete años.

Harriet Harman, la legisladora laborista que preside el comité conjunto de derechos humanos del Parlamento, escribió a la fiscal general a principios de mes para objetar la sentencia "indebidamente indulgente", pidiendo que el caso se remitiera al Tribunal de Apelación. Suella Braverman, la procuradora general, debe tomar una decisión sobre el caso la próxima semana.

Louise reveló que su esposo iba de un trabajo a otro, gastaba mucho dinero y simplemente quería "llevar la vida de soltera" y agregó que a veces no podía rastrearlo durante días cuando estaba bebiendo en exceso.

Ella agregó: “Si no estaba en un bar o en el trabajo, estaba en la cama y las cortinas estaban cerradas. Ahora me encanta poder levantarme por la mañana y poder abrir las cortinas.

“Es como apagar un regulador de intensidad una vez que los dejas. Se necesita tanto tiempo para romper con la manipulación. Puedo verlo por lo que es ahora y eso es un abusador emocional y un abusador de mujeres".

El tribunal escuchó después de que Pybus se despertó y encontró a Moss desnuda e inconsciente, decidió no marcar el 999 o darle primeros auxilios, sino que esperó en su automóvil durante 15 minutos antes de conducir a una estación de policía para entregarse.

En el 45% de los casos en los que un hombre mata a una mujer durante el acto sexual y alega que ella dio su consentimiento, la defensa del “sexo duro” tiene éxito, lo que lleva a que el asesinato sea procesado por homicidio involuntario o ni siquiera sea considerado un delito.

“Durante décadas, durante siglos, la violencia de los hombres contra las mujeres ha sido aceptada como una de esas cosas. Ahora hay un giro moderno en esto que usa el empoderamiento sexual de las mujeres como un precepto de los hombres explotadores que están ejerciendo control sobre las mujeres”, dijo anteriormente Harman a The Independent.

"Es una cruel ironía que el empoderamiento sexual de las mujeres sea utilizado en su contra por sus asesinos".