El director de la NASA respondió entre risas a un jugador de la NFL que dudaba del alunizaje

Un gran avance para la humanidad genera escepticismo en el quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, y el director de la NASA tuvo una respuesta hilarante a sus dudas.

El lunes, un fanático le preguntó a Maye, de 24 años, en la emisora WEEI Sports Radio 93.7 de Boston, cuál era una teoría conspirativa en la que “en realidad cree en secreto”.

Tras considerar brevemente un nombre que no fuera “demasiado controvertido”, Maye eligió el alunizaje.

“No sé nada sobre la luna”, dijo Maye.

“Creo que entiendo por qué en el pasado usábamos mascarilla si íbamos allí, pero no estoy del todo seguro de si fuimos o no”, continuó. “No diría que me inclino por una opción u otra. Simplemente soy un poco escéptico”.

open image in gallery El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, declaró el lunes que se muestra “un poco escéptico” respecto al alunizaje de 1969 ( AP )

Sus comentarios llamaron la atención del director de la NASA, Jared Isaacman, un empresario multimillonario, piloto y astronauta comercial, que se convirtió en el decimoquinto administrador de la agencia en diciembre de 2025.

“Literalmente tengo las pruebas”, respondió Isaacman el miércoles en X, compartiendo su respuesta a una noticia sobre los comentarios de Maye.

El escepticismo del quarterback se basa en una de las teorías conspirativas más arraigadas de Estados Unidos: la idea de que la NASA nunca envió astronautas a la Luna y que, en cambio, orquestó la histórica misión Apolo 11 en la Tierra.

Una versión de la teoría, mencionada durante la entrevista de Maye, afirma que el legendario cineasta Stanley Kubrick ayudó a la NASA a falsificar el alunizaje, y quienes la defienden señalan las similitudes entre las imágenes del Apolo y su película de 1968, 2001: Odisea del espacio.

open image in gallery Jared Isaacman, un empresario multimillonario y el decimoquinto administrador de la NASA, respondió de forma hilarante al comentario de Maye en X. ( Reuters )

No existe ninguna prueba creíble de que Kubrick estuviera involucrado en la puesta en escena del alunizaje.

Maye no es el primer jugador de la NFL en cuestionar públicamente el alunizaje. El ex ala defensiva de los Rams y los Dolphins, William Hayes, declaró en 2017 que creía que el alunizaje era falso, mientras que el receptor de los Philadelphia Eagles, AJ Brown, cuestionó si los humanos realmente habían estado en la Luna en 2023. El compañero de equipo de Brown, el ala cerrada Dallas Goedert, también cuestionó la autenticidad de las imágenes del alunizaje.

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La estrella de la NBA, Stephen Curry, también hizo comentarios similares en 2018, pero en 2022 dijo que estaba bromeando y que cree que el alunizaje sí ocurrió.

Maye, al menos, se mostró menos escéptico en el campo de fútbol americano. El mariscal de campo tuvo su mejor partido de la nueva temporada 2026 el domingo, lanzando para un máximo de temporada de 269 yardas y tres touchdowns en la victoria de los Patriots por 29-26 sobre los Buffalo Bills.

Los Patriots recibirán a los Las Vegas Raiders este domingo en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts.

Traducción de Olivia Gorsin