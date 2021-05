El príncipe Harry y Oprah Winfrey se han encontrado en el nuevo tráiler de una próxima serie centrada en la salud mental.

Ambos son co-creadores y productores ejecutivos de The Me You Can't See, que llegará a Apple TV + el 21 de mayo. Se les puede escuchar en el clip discutiendo sus propias experiencias, así como la necesidad de borrar el estigma en torno al tratamiento de salud mental.

"Tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad", dice Harry en un momento. “En el mundo de hoy, más que nunca, es un signo de fuerza”.

"Con ese estigma de ser etiquetado como el otro", narra Winfrey, "contar la historia, poder decir, 'Esto es lo que me pasó a mí', es crucial".

Más adelante en el avance, se reproduce un breve clip de Harry asistiendo al funeral de su madre, la princesa Diana, en septiembre de 1997, mientras un participante narra: "Tratar a las personas con dignidad es el primer acto".

Meghan Markle hace un cameo en el tráiler, inclinándose sobre el hombro de Harry mientras él se sienta detrás de una computadora, ambos sonriendo.

Glenn Close, Lady Gaga y muchos más también aparecen en el video.

Leer más: Príncipe Harry revela que conoció a Meghan en secreto en un supermercado durante su primer viaje a Londres

“No cuento esta historia para mi propio autoservicio”, dice Gaga. "He pasado por eso y la gente necesita ayuda".

Close, mientras tanto, reflexiona: "Creo que es nuestro estado natural estar conectados".

The Me You Can't See contará con "invitados de alto perfil junto con una amplia gama de personas de todo el mundo que viven con los desafíos de los problemas de salud mental", dijo Apple TV + cuando anunció la serie por primera vez la semana pasada.

Los productores han contratado a "14 expertos y organizaciones acreditados y respetados de todo el mundo para ayudar a arrojar luz sobre las diferentes vías de tratamiento".

"Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad", declaró Winfrey en un comunicado. "Nuestra serie tiene como objetivo suscitar esa conversación global".

Harry señaló en una declaración propia: “Nacemos en vidas diferentes, nos criamos en diferentes entornos y, como resultado, estamos expuestos a diferentes experiencias. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos.

“La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, que se siente, y es, muy personal. Sin embargo, el año pasado nos ha demostrado que todos estamos juntos en esto, y espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad".