Una ex oficial de policía dice que quedó traumatizada después de ser agredida sexualmente por un sargento en un auto de policía en un bosque por la noche.

Rhianon Argent, quien fuera agente de la policía de Hampshire, dijo a The Independent que se sintió "intimidada" por los agentes de policía que investigaron la denuncia de agresión que hizo en 2007.

Sus comentarios se producen cuando la policía enfrenta crecientes críticas a raíz de la trágica violación y asesinato de Sarah Everard por parte de un oficial de la Policía Metropolitana en servicio. Los críticos acusan a la policía de no abordar el abuso doméstico y la violencia sexual perpetrada por los propios oficiales.

Wayne Couzens, el oficial que usó las restricciones de confinamiento por covid para arrestar de forma falsa a Everard antes de secuestrarla, violarla y estrangularla a principios de año, fue sentenciado a cadena perpetua el mes pasado.

En declaración a The Independent en una entrevista exclusiva, Argent afirmó que la policía no investigó de forma adecuada su denuncia e incluso borró los mensajes de texto de él que estaban en su teléfono.

La mujer de treinta y cuatro años dijo que el maltrato que sufrió después de denunciar la agresión sexual encaja en un contexto más amplio de misoginia entre los agentes de policía con los que trabajaba. También agregó que luchó contra el sexismo y sintió que la trataban con muy poco respeto.

Argent, quien dejó la fuerza en 2013 y ahora trabaja con sobrevivientes de abuso doméstico y violación en el sector voluntario, dijo que solía presenciar a colegas que hacían comentarios "misóginos" y "sexualizadores" sobre miembros femeninos del público, incluso a veces al charlar con ellos.

Al recordar el período previo a la noche en que fue agredida, dijo que recuerda haber recibido mensajes de un número aleatorio mientras estaba en un curso de capacitación.

Argent agregó: “Yo tenía diecinueve años y él era mucho mayor que yo y tenía hijos. Me había enviado mensajes toscos y pidió fotos durante las semanas previas. Él quitó mi número de teléfono del sistema interno.

“Luego, en un turno tardío desde las 2 pm hasta la medianoche, él era responsable de elegir quiénes trabajaban juntos, y eligió que estuviéramos juntos en un automóvil. Recuerdo tener una sensación borrosa en mi estómago, mientras pensaba no estar segura de eso.

“También eligió que el área a cubrir, la cual estaba más alejada de la estación y más aislada. Intentaba ser bastante coqueto. Se quitó su chaleco de policía y de protección".

Luego, el oficial reclinó su silla hacia abajo para que quedara plana y pidió un abrazo mientras estaba acostado, dijo Argent.

Ella agregó: “Dije que no. Luego ocurrió la agresión sexual. Me quitó el chaleco y el suéter polar, me tocó los pechos a través de los huecos entre los botones y se metió por completo en la piel. Y luego tocó el área de abajo a través de mi ropa".

Argent señaló que la terrible experiencia fue muy aterradora debido a que tuvo lugar en un lugar aislado a altas horas de la noche, y agregó que los estacionamientos allí eran "notorios" por no tener iluminación ni señal y que las personas que iban a tener relaciones sexuales los usaban de forma regular.

“Le pedí que me llevara de regreso a la estación”, recordó. “Le dije que no le daría problemas. Me llevó al estacionamiento de un polígono industrial, me bajé del coche y corrí hasta la esquina del estacionamiento pero no había a dónde correr. Había arbustos densos por los que ni siquiera podía caminar".

Al final, fue obligada a caminar de regreso con el oficial y él la llevó a la estación, declaró.

Argent explicó que estaba frustrada con la forma en que se manejó la denuncia que hizo contra él. También agregó que entregó su teléfono durante la investigación y se lo devolvieron con daños físicos y los mensajes de él eliminados.

Después de dar una larga entrevista en video sobre el incidente, dijo que un oficial de policía le dijo: "Ahora voy a registrar que mientes sobre todo esto".

Argent agregó: “Huí de la habitación en llanto. Él fue declarado culpable de una falta grave. Hubo una marca en su nombre durante un año, pero continuó como si nada”.

Ella dijo que lo trasladaron a una estación diferente, pero cercana y aún compartían algunas instalaciones comunes.

Al hablar de su tiempo como oficial de policía de manera más general, Argent dijo que lo pasó "muy mal" y que escuchaba de forma habitual a los oficiales masculinos "hacer bromas inaceptables que hoy en día serían consideradas sexistas o enfermas".

Argent, que estaba en un equipo de oficiales hombres, agregó: “Patrullaba por los pubs los viernes por la noche con un turno de hombres y los escuchaba decir cosas despectivas y desagradables sobre las mujeres que bebían ahí.

“Los escuchaba hablar sobre lo que les harían; todos en su mayoría hombres casados con hijos. Calificaron las apariencias y decían que las mujeres son gordas. Coquetearían de forma abierta con mujeres".

Argent argumentó que la policía puede atraer a personas que tienen "hambre de poder" y disfrutan de controlar a los demás debido a su propia falta de autoestima.

"Algunos aprovecharían la oportunidad de ir a una pelea en un pub, pero si hubiera una denuncia de una víctima de violación, se mostrarían muy desinteresados", agregó Argent, cuyo retrato aparece en una serie de fotografías policiales premiadas llamada Asking For It, de la fotógrafa y activista Jayne Jackson.

Un portavoz del servicio de policía donde trabajaba Argent dijo que el caso fue "investigado a fondo en ese momento por nuestro Departamento de Normas Profesionales y el oficial masculino se enfrentó a una audiencia por mala conducta y recibió una advertencia formal por escrito". El representante dijo que tienen "sistemas sólidos" para atacar el "abuso de una posición para obtener favores sexuales".

Mientras tanto, Argent argumentó que "no pasa mucho" si los oficiales "hacen algo malo" y advirtió que "nadie está preocupado por lo que dicen y hacen" debido al hecho de que "se ven a sí mismos como intocables".

“Ver cómo la Policía Metropolitana no logró tratar con Wayne Couzens de manera contundente no me sorprendió”, agregó Argent. "En mi opinión, el enfoque casi siempre está en proteger al oficial acusado y mantenerlo con trabajo".