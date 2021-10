El ejecutivo de medios Marcus Ryder ha hablado de la importancia de la conciencia contra el racismo tras los informes que el director general de la BBC, Tim Davie, bloqueó su nombramiento en la corporación por preocupaciones sobre su "campaña".

La corporación se acercó al campeón de la diversidad a principios de este año para solicitar un nuevo puesto, con sede en Birmingham, que supervisa los boletines Newsbeat de Radio 1 y el servicio de noticias de Asian Network.

A pesar de pasar a la ronda final de entrevistas para el papel, Ryder dice que no recibió respuesta de los reclutadores de la BBC. Más tarde se enteró de que la corporación le dio el trabajo a un candidato interno.

Una fuente de la BBC le mencionó a The Daily Mail que Davie había señalado preocupaciones sobre la contratación de Ryder, quien tiene un papel destacado en el Centro Sir Lenny Henry de la Universidad de la Ciudad de Birmingham, porque es visto como un "activista" en la industria.

"Si algo constructivo puede salir de todo este episodio, debería ser el reconocimiento de que la diversidad no es un tema de campaña y no debería afectar la capacidad de un periodista para ser juzgado como imparcial en el desempeño de su trabajo", manifestó Ryder a The Independent.

“Existe toda una discusión sobre si los activistas pueden ser periodistas porque tienen una agenda. Me vería más como un defensor y un campeón de la diversidad; No creo que la diversidad se trate de hacer campañas, como tampoco el antirracismo (por ejemplo) se trata de hacer campañas.”

“No es un problema político, resaltar la importancia de esto es una declaración de hecho”.

Añadió: "Todo periodista debe ser antirracista, antisexista y creer en los principios de diversidad e inclusión, que son los valores fundamentales de la BBC".

El director general, que negó "vetar" el proceso de solicitud en un comunicado al Mail, se ha ofrecido ahora a reunirse con Ryder, expresidente del Comité de Diversidad de la Royal Television Society.

Esto tendrá lugar el 9 de noviembre, después de que recoja un MBE del Palacio de Buckingham por servicios a la diversidad en los medios, según revela a The Independent.

Apenas la semana pasada, el ejecutivo de medios fue nombrado en la Powerlist anual como una de las figuras negras más influyentes de Gran Bretaña por su trabajo en torno a la diversidad de los medios.

En respuesta al tratamiento de Ryder, docenas de creativos negros y asiáticos del Reino Unido, incluidos Sir Lenny Henry, Afua Hirsch y Gary Younge, redactaron una carta abierta al presidente de la BBC, Richard Sharp, en la que buscaban garantías de que “abogar porque nuestra industria sea diversa no impedirá que las personas obtengan empleo por la BBC".

“No creemos que defender la diversidad y la inclusión, luchar contra el racismo y hacer de nuestra profesión un lugar más equitativo para que la gente trabaje deba considerarse una cuestión de imparcialidad”, se lee en la carta.

“Los informes de los últimos días han tenido un efecto escalofriante entre todos los periodistas y el personal de producción de color: hablar de diversidad nos perjudicará y se usará en nuestra contra si alguna vez queremos trabajar en BBC News o en cualquier lugar de la BBC. "

La corporación fue criticada recientemente por plataformas de medios de derecha, comentaristas y trolls por contratar a Jess Brammar para supervisar sus canales de noticias a la luz de su posicionamiento antirracista y su apoyo al principio de Black Lives Matter.

Ryder tiene un historial de producciones de noticias galardonadas para varias organizaciones, incluida la BBC, donde anteriormente fue jefe de Asuntos de actualidad en BBC Scotland durante casi 10 años, y la emisora digital más grande de China, CGTN, que abarca un período de más de 25 años.

Ha coeditado un libro titulado Black British Lives Matter, que se publicará el próximo mes, y también es coautor de otro libro titulado Access All Areas: The Diversity Manifesto for TV and Beyond.

Ryder dijo que solo había estado en desacuerdo públicamente dos veces con la BBC, cuando la presentadora matutina Naga Munchetty fue sancionada por sus comentarios sobre el racismo de Donald Trump y por la transmisión de la palabra N.

En ambas ocasiones, la corporación revirtió sus decisiones y se alineó con las opiniones de sus antiguos funcionarios.

Un portavoz de la BBC declaró: “Nunca comentaríamos quién solicitó o no solicitó un trabajo.”

“Después de una búsqueda externa, BBC News decidió que, dado que esta función reunía a departamentos de todo el país, estábamos buscando un candidato interno con un conocimiento existente de la BBC, por lo que no presentamos ningún candidato externo para este puesto en particular.”

“Después de un proceso de contratación por separado, nombramos a un candidato interno en comisión de servicio por un año; esta fue una decisión de BBC News. Es incorrecto sugerir que se ejerció un veto sobre cualquier candidato".