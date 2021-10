¿Qué tan ecológica es la Reina?

Resulta que la Reina Isabel II está tan frustrada con la inacción del cambio climático como el resto de nosotros. A principios de esta semana, su majestad fue captada hablando en una transmisión en vivo en la inauguración del parlamento galés, donde dijo que estaba "irritada" por personas que "hablan pero no hacen".

La reina estaba hablando con la duquesa de Cornualles y la presidenta del parlamento, Elin Jones, cuando habló de asistir a la cumbre climática Cop26 en Glasgow, que comenzará el 31 de octubre.

Ella dijo: “Extraordinario, ¿no? He escuchado todo sobre Cop... todavía no sé quién vendrá. Ni idea. Solo sabemos de las personas que no vienen... Es realmente irritante cuando hablan, pero no lo hacen".

Jones agregó: “Exactamente. Es un momento para hacer... y ver a su nieto [el Príncipe William, quien lanzó su Premio Earthshot esta semana] en la televisión esta mañana diciendo que no tiene sentido ir al espacio, tenemos que salvar la Tierra".

La Reina respondió: "Sí, lo leí".

En el transcurso de su reinado, la Reina ha implementado una serie de cambios favorables al medio ambiente en su propiedad.

El Palacio de Buckingham ahora produce su propia miel gracias a sus cuatro colmenas de abejas, mientras que la monarca ha construido una impresionante flota de autos híbridos energéticamente eficientes, uno de los cuales se usó como coche fúnebre en el funeral del Duque de Edimburgo a principios de este año.

Como señala Ian Lloyd, fotógrafo real y autor de The Duke: 100 Chapters in the Life of Prince Philip, muchas de las decisiones ambientales de la reina provienen de su inclinación natural a ser lo más frugal posible.

Leer más: Trump dice que republicanos no votarán en 2022 o 2024 si no se “resuelven” las denuncias de fraude electoral

“A la reina siempre le ha gustado una forma bastante 'sencilla' de vivir el día a día. Después de haber vivido la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ha estado al tanto de los problemas de ahorro de dinero durante toda su vida”, le dice a The Independent, señalando los rumores de que ella recorre el Palacio de Buckingham todas las noches y apaga las luces en las habitaciones que no se utilizan a medida que avanza.

Desde asegurar que no se desperdicie electricidad hasta anunciar que ya no usará pieles, la Reina ha marcado claramente su lugar como aliada en la lucha contra el cambio climático. Estas son algunas de las decisiones que toma para vivir una vida más sostenible.

Ella cortó lazos con la piel

En 2019, su tocador oficial anunció que la Reina había dejado de usar pieles reales y que en cualquier atuendo futuro solo usaría pieles sintéticas. Al compartir la actualización en sus memorias, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, Angela Kelly reveló que la Reina había ido tan lejos como para quitarse el ribete de visón de sus abrigos favoritos. "Si su majestad va a asistir a un compromiso en un clima particularmente frío, a partir de 2019 se usará piel sintética para asegurarse de que se mantenga abrigada", escribió.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Reina todavía usa algo de piel como parte de sus deberes reales, ya que muchas de sus túnicas ceremoniales tradicionales están hechas de piel. La decisión de la reina tuvo un impacto de gran alcance , ya que el informe Conscious Fashion 2020 de Lyst descubrió que provocó un aumento del 52% en las búsquedas de productos de piel sintética.

Ella cree en la moda lenta

Aunque la Reina, por supuesto, usa regularmente nuevos atuendos en las apariciones públicas, también hace un esfuerzo por repetir su apariencia más de una vez. En su libro, HRH: So Many Thoughts on Royal Style, la periodista Elizabeth Holmes reveló que todos los atuendos que usa la reina están registrados y las repeticiones están espaciadas para que no se usen dos veces frente a las mismas personas. “[Luego] después de la segunda o tercera salida pública, será reelaborado en un nuevo diseño o relegado a reuniones o feriados privados”, dijo Holmes.

El traje amarillo que usó para la boda del príncipe William y Kate Middleton en 2011 hizo otra aparición durante una visita a Australia en octubre de ese año, mientras que un vestido azul y un conjunto de abrigo que usó en Malta en 2005 se vio nuevamente en el Royal Ascot 2008.

Ella controla su consumo de energía

Lloyd dijo a The Independent que "en cierto modo, [la Reina] siempre ha sido respetuosa con el medio ambiente a través de ser naturalmente frugal". “Los relatos a menudo citados de ella dando vueltas por los palacios a altas horas de la noche apagando las luces son ciertos. Después de haber vivido la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ha sido consciente de los problemas relacionados con el ahorro de dinero durante toda su vida”, dijo.

Además de apagar personalmente las luces no utilizadas, la Reina vigila la cantidad de energía no renovable que se usa en su propiedad, monitoreando el consumo a través de una red de 60 medidores inteligentes. En un intento por reducir la cantidad de energía que se consume, la iluminación LED de bajo consumo, que promete consumir un 86% menos de electricidad, se está probando en sus hogares.

La propiedad de la Reina tampoco es calentada por la Red Nacional. En cambio, el Palacio de Buckingham y el castillo de Windsor utilizan plantas y calderas combinadas de calor y energía para convertir el gas natural en electricidad. Además, el castillo de Windsor obtiene el 40 por ciento de su electricidad de dos turbinas hidroeléctricas en el río Támesis en Romney Weir.

No desperdiciar

Las costumbres frugales de la reina han sido bien documentadas por historiadores y biógrafos reales. En su libro de 2012, Young Elizabeth: The Making Of Our Queen, la autora Kate Williams afirmó que la reina a menudo reutiliza el papel de regalo.

“Después de Navidad, Elizabeth recogía el papel de regalo y las cintas y los alisaba para salvarlos. Es un hábito que continúa hasta el día de hoy”, escribió Williams.

Ella hace su propia miel

El Palacio de Buckingham alberga cuatro colmenas de abejas italianas, dos de las cuales han estado allí desde 2009 y dos desde 2010.

Las colmenas se mantienen en una isla en medio del lago del jardín, que está cubierto de pastos, lo que les da acceso inmediato a aproximadamente 350 tipos de flores silvestres y 600 plantas.

Después de su primer año en su nuevo hogar, las abejas produjeron 83 tarros de miel.

Sus jardines animan a la vida silvestre a prosperar

Los jardines del Palacio de Buckingham se han diseñado cuidadosamente para que puedan servir como hábitat para una variedad de insectos. Grandes montones de madera, que son el hogar de escarabajos y arañas, se apilan alrededor de los terrenos del palacio.

Los árboles muertos y los tocones de los árboles se dejan como están, proporcionando un "ambiente perfecto para que los insectos pongan sus huevos y eclosionen sus larvas", dijo el palacio. Uno de esos árboles muertos, al pie del jardín de rosas, es actualmente el hogar de una familia de pájaros carpinteros.

Los jardines también tienen una "política de pasto largo" en el 10 por ciento de la tierra. Alrededor de 320 tipos de flores silvestres crecen aquí y se les permite pasar por un ciclo anual completo de crecimiento antes de ser cortadas en agosto. "Esto significa que las flores silvestres pueden reproducirse y mantenerse sin interferencias", dijo el palacio.

Ella está pidiendo al público que plante árboles

En mayo, la Reina anunció una nueva iniciativa pidiendo al público que plantara tantos árboles nuevos como fuera posible antes de su Jubileo de Platino en junio del próximo año.

The Queen's Green Canopy invita a personas de todo el Reino Unido a participar cuando comience la temporada de siembra de árboles en octubre, con la esperanza de crear “un legado en honor al liderazgo de la nación de The Queen, que beneficiará a las generaciones futuras”.

“Ya sea que sea un jardinero experimentado o un novato, lo guiaremos a través del proceso de plantar árboles para que sobrevivan y florezcan en los años venideros”, dijo un anuncio oficial.

Para ayudar a impulsar el plan, la Reina se ha asociado con Woodland Trust, que donará más de tres millones de árboles jóvenes gratis a escuelas y grupos comunitarios en todo el país. También ha sido respaldado por el primer ministro Boris Johnson, quien dijo que los árboles "están en la primera línea de nuestra lucha contra el cambio climático".

Ella viaja verde

En el último año, como en el resto del mundo, la realeza redujo sus viajes nacionales e internacionales debido a la pandemia. Pero, según la BBC, relatos anteriores mostraron que la huella de carbono de la familia real solo de los viajes oficiales fue de 3 mil 344 toneladas de CO2 en 2018. El mismo año, Harry y Meghan fueron criticados por volar en un jet privado. No está claro si la familia utiliza la compensación de carbono cuando viaja.

Pero durante una gira por el Instituto de Cambio Climático de Edimburgo a principios de este mes, la Reina dijo que el cambio climático significa que "al final, vamos a tener que cambiar la forma en que hacemos las cosas".

Entre sus propios cambios personales, la Reina se ha dedicado a viajar en vehículos eléctricos. Al llegar al instituto en un Range Rover híbrido, mientras dejaba el auto, les dijo a los espectadores que “es eléctrico”.

En 2017, un portavoz de la familia real le dijo a The Mirror que la Reina había ampliado su flota de vehículos eléctricos, agregando una camioneta Nissan ecológica.

La colección ya incluía un Renault Twizy, un BMW i3 y un BMW híbrido de la serie 7. El portavoz dijo que el equipo de jardinería del Palacio de Buckingham utilizará la camioneta para "transportar maquinaria, plantas y personal".