A un hombre con VIH que estaba esperando ser deportado a Jamaica se le niega un tratamiento que puede salvarle la vida en un centro de detención de inmigrantes, según ha sabido The Independent.

El hombre de 42 años depende de la medicación diaria para controlar su condición y dice que el personal del Centro de Inmigración de Colnbrook ha reducido las dosis para sus otras dolencias, esquizofrenia y depresión.

Ha vivido en el Reino Unido durante más de 30 años y fue detenido el lunes después de que los agentes del orden "le arrancaran la puerta a patadas" y lo detuvieran en su casa en las primeras horas de la mañana.

El residente de Birmingham estaba programado para ser deportado a Jamaica el próximo miércoles, pero el personal del Ministerio del Interior ahora ha dicho que no será removido, luego de las consultas de The Independent.

“No me han dado ningún medicamento para el VIH a pesar de que se lo pedí. Por lo general, tomo una de estas tabletas todos los días y me ayuda a controlar mi condición”, dijo el hombre a The Independent desde su celda en Colnbrook antes del cambio de sentido del gobierno.

“He dejado de tomar mis pastillas para la depresión por completo, que he estado tomando durante más de diez años. Por alguna razón, es como si quisieran que gritara y pateara, pero no voy a hacer eso".

Añadió: “No puedes dejar que alguien sufra de la forma en que me hacen sufrir. ¿Qué más tengo que hacer para demostrarles que la forma en que me tratan está mal?"

El hombre también tiene adicción a la heroína y debe tomar metadona regularmente para controlar los síntomas de abstinencia.

Como consecuencia de la reducción de su metadona, sufre síntomas graves. Dice que ha estado vomitando con frecuencia y no ha podido comer ni dormir adecuadamente durante días.

Seth Ramocan, alto comisionado de Jamaica en Londres, dijo a The Independent que estaba haciendo averiguaciones "inmediatas" con el Ministerio del Interior sobre el caso.

Esto se produce después de que un juez de un tribunal superior dictaminara en julio que el Ministerio del Interior no había implementado sistemas para proteger a los detenidos con VIH, después de que a un hombre se le negara la medicación que le salvó la vida durante cuatro días.

Según Terrence Higgins Trust, no tomar medicamentos contra el VIH con regularidad puede permitir que el virus crezca y también puede aumentar la posibilidad de desarrollar resistencia.

El detenido de Colnbrook, que tiene un hijo, dice que es muy británico y temía la vida que le esperaba en Jamaica, un país al que nunca ha vuelto desde que se mudó al Reino Unido en 1990 a los 11 años.

El hombre tiene condenas penales, que el Ministerio del Interior consideró originalmente motivos para deportarlo, incluido un delito de drogas y otro por agresión común.

“No es que sea una mala persona. Sí, he cometido errores pero, no importa lo que haga o cómo trate de cambiar mi vida, el sistema todavía parece estar en mi contra”, dijo.

Colnbrook actualmente está intentando contener un brote de covid-19, según entiende The Independent, y el hombre, cuyo sistema inmunológico ya está comprometido, está preocupado por contraer el virus, especialmente cuando comparte espacios, como el patio de ejercicios, con personas que tienen coronavirus.

La tía del hombre, de 87 años, le dijo a The Independent que también teme por su seguridad si lo deportan a Jamaica; además, su salud está empeorando y siempre ha podido contar con su apoyo.

“Cada vez que le hablo, lloro. Pienso en cómo lo tratan porque vino aquí cuando era menor de edad: todos somos británicos. Él, junto conmigo, vino al Reino Unido bajo la bandera británica”, dijo.

“Cometió errores pero todos los cometemos; si lo enviaron, lo están enviando a perder la vida”.

“No me gustaría verlo ir a Jamaica porque no tiene a nadie allí. Está enfermo, y ¿dónde va a conseguir ayuda, cómo va a vivir? No tiene nada, ni siquiera la ropa que lleva puesta”.

Karen Doyle, de Movement For Justice, dijo que esta no era la primera vez que había oído hablar de que a una persona negra se le negaba tratamiento en un centro de detención del Reino Unido.

“Al gobierno le gusta pregonar que estos vuelos chárter de deportación masiva a Jamaica no tienen nada que ver con Windrush. Eso no es cierto, todos los vuelos han tenido hijos y nietos de la generación Windrush”, dijo a The Independent.

“Este hombre está siendo amenazado con la deportación a un país donde no tiene a nadie, no tiene conexiones, con condiciones de salud física y mental que lo hacen vulnerable a la explotación. Además de eso, lo pondrán en un avión después de una semana de abstinencia aguda de sus medicamentos, un sistema inmunológico debilitado y un deterioro de la salud mental”.

“Esto es simplemente inhumano y muestra el total desprecio y desprecio que este gobierno tiene por la generación Windrush, que todavía está luchando por su compensación, y por toda la diáspora jamaicana; el gobierno de Jamaica debería intervenir para proteger a sus ciudadanos, no confabularse con este vuelo chárter injusto, inhumano y racista".

Bella Sankey, directora de Detention Action, dijo: “El Ministerio del Interior está demostrando una vez más que su enfoque para deportar a los residentes afrodescendientes británicos está plagado de atajos y un desprecio por el daño que la separación causa a las familias y los niños”.

"Hasta que el Ministerio del Interior permita que las personas que enfrentan la deportación accedan al asesoramiento legal apropiado y acepte que quienes crecieron aquí son británicos en todo menos en el nombre, continuarán deportando a las personas que pertenecen al Reino Unido con sus familias".

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: “Todos los centros de remoción de inmigrantes tienen instalaciones médicas en el lugar dedicadas las 24 horas, incluido el acceso a médicos y enfermeras independientes”.

"Todas las decisiones, incluida la prescripción de medicamentos y dosis, relacionadas con las necesidades médicas de una persona, las decide un médico independiente".