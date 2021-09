Un coronel de la Infantería de la Marina de EE.UU. ha sido destituido de su cargo tras hacerse viral por publicar un emotivo vídeo en el que exigía “responsabilidades” por los fracasos de la guerra en Afganistán.

El coronel Stuart Scheller, comandante de un batallón de la Marina que conocía a uno de los 13 militares estadounidenses muertos en un atentado en Kabul el jueves, publicó un vídeo en Facebook en el que arremetía contra los altos mandos militares y políticos.

“Potencialmente, todas esas personas murieron en vano si no tenemos líderes de alto nivel que asuman su responsabilidad y levanten la mano y digan: Al final no lo hicimos bien”, dice en el vídeo, sentado en un despacho delante de un casco y un chaleco antibalas. “Sin eso, seguimos repitiendo los mismos errores. Es esta amalgama de altos rangos económicos/corporativos/políticos/militares que no cumplen con su parte del trato”.

El vídeo, que se ha compartido 47.000 veces en Facebook, se centra en la forma en que el gobierno estadounidense ha gestionado su salida de Afganistán, que se completará el 31 de agosto.

“No estoy diciendo que tengamos que estar en Afganistán para siempre”, añade Scheller en el vídeo. “Pero sí estoy diciendo: ¿Alguno de ustedes puso su rango sobre la mesa y dijo: ‘Oye, es una mala idea evacuar el aeródromo de Bagram, una base aérea estratégica, antes de evacuar a todo el mundo’?”

Menos de un día después, el coronel fue dado de baja, y sus 17 años de servicio significan que podría no tener derecho a la pensión completa y vitalicia de los Marines de EE.UU. que se concede a los miembros del servicio después de 20 años.

La Infantería decidió relevar al coronel, según declaró el portavoz de la Infantería de la Marina, el mayor Jim Stenger, a The Washington Post, debido a la “pérdida de confianza en su capacidad de mando”.

“Obviamente, este es un momento emocional para muchos oficiales de la marina, y animamos a cualquiera que esté luchando en este momento a buscar asesoramiento o hablar con un compañero de la Marina”, comentó Stenger. “Hay un foro en el que los líderes de la Marina pueden abordar sus desacuerdos con la cadena de mando, pero no son las redes sociales”.

Scheller escribió en un post posterior que no culpaba a la rama del servicio por haberlo destituido, diciendo que los Marines estaban “haciendo exactamente lo que yo haría si estuviera en su lugar”.

“Estados Unidos tiene muchos problemas... pero es mi hogar... Cuando mi carrera en la Infantería de la Marina llegue a su fin, espero un nuevo comienzo”, añadió. “El propósito de mi vida es hacer de Estados Unidos el instrumento de diplomacia exterior más letal y eficaz. Aunque mis días de violencia cuerpo a cuerpo pueden estar terminando veo una nueva luz en el horizonte”.

Los comentaristas que vieron el vídeo también expresaron su apoyo.

“Te la jugaste y si el gran gobierno te la quita. Muchos miembros del servicio / veteranos están dispuestos a dar”, escribió un usuario de Facebook. “Te apoyamos económicamente y de cualquier otra manera”.

Los veteranos han expresado su consternación por el final de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, el conflicto moderno más largo del país, que ha terminado de forma caótica, con pocos logros notables.

“Es un dolor, un dolor al que pensaba que me había acostumbrado”, señaló al New York Times Javier Mackey, un soldado retirado de las fuerzas especiales del ejército que fue desplegado seis veces en el país. “Me he sacrificado mucho, he visto la muerte cada año. Y los chicos con los que serví, sabíamos que probablemente llegaría a un final así. Pero ver que termina en el caos, nos enfurece. Después de todo lo que dimos, ojalá hubiera habido una forma de irse con honor”.

Otros criticaron a Estados Unidos por no haber evacuado a todos los numerosos afganos que ayudaron a las fuerzas militares estadounidenses en el país, y que ahora podrían enfrentarse a violentas represalias por parte de los talibanes.

“Ya es bastante aterrador que todos los días me comunique con estos dos individuos y que a veces tarden un poco en responder y me diga: ‘Dios mío, ¿todavía están ahí? ¿Siguen vivos?”. Ed McCormick, veterano del ejército estadounidense, habló el jueves a Business Insider de dos intérpretes afganos a los que intenta ayudar. “Al final responden, pero hay muchas posibilidades de que en algún momento no lo hagan, y sólo puedes asumir que ha pasado lo peor”.